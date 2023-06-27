330.000 TL’ye sıfır Renault Clio geliyor! İşte satışa çıkış tarihi!

İşte satışa çıkış tarihi! 330.000 TL’ye sıfır Renault Clio geliyor- Renault, otomobil pazarındaki rekabeti artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla harekete geçiyor. Özellikle Asya pazarındaki rakiplerine karşı üstünlük sağlamak isteyen Renault, farklı bir strateji izleyerek popüler modeli Clio'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Renault Clio, ülkemizde de oldukça popüler olan bir model. Güncel fiyatları göz önüne alındığında, Clio'nun genellikle 500 bin TL civarında satıldığı biliniyor. Ancak yakında, yaklaşık olarak 320 bin TL'ye sıfır bir Clio'ya sahip olmak mümkün olacak. Clio, Renault'un en uygun fiyatlı modeli olarak biliniyor. Elbette farklı ülkelerde Clio'dan daha düşük fiyatlı modeller de bulunmaktadır, ancak bu modellerin Clio kadar popüler olmadığı aşikar.

Ancak önümüzdeki dönemde durum büyük ölçüde değişecek gibi görünüyor. Renault, boş bir Clio modelini piyasaya sürmek için geri sayıma başladı. Mevcut durumda, en basit donanımlı Clio versiyonunun "Joy" olduğunu biliyoruz. Ancak bu versiyon özellikle Asya pazarı için oldukça pahalı bir seçenek olarak görülüyor ve Renault'un Çinli üreticilerle rekabetini zorlaştırıyor.

Fransız kaynaklı bazı sızıntılara göre, Renault özellikle Asya pazarındaki rekabete karşı koymak için Joy modelinden daha basit bir Clio versiyonunu piyasaya sürecek. Bu model, öncelikli olarak Asya pazarında satışa sunulacak. Sızdırılan fiyat etiketine Türk Lirası olarak çevirdiğimizde, yaklaşık 320 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz.

Otomobilin Asya pazarında Kasım ayında satışa sunulması bekleniyor. Asya'daki talep karşılandıktan sonra, sıradaki hedef Avrupa olacak. Bu bağlamda, bu uygun fiyatlı modelin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.