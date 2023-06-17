32 günlük mevduat faizinde oranlar çıldırdı! Akbank, Garanti, ING Bank ve TEB 100-200 ve 300 Bin TL'ye kaç TL faiz veriyor?

Akbank, Garanti, ING Bank ve TEB 100-200 ve 300 Bin TL'ye kaç TL faiz veriyor? 32 günlük mevduat faizinde oranlar çıldırdı- Bankacılık sektöründe mevduat faizi yarışı hız kazanıyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre, 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri Haziran itibarıyla ortalamada yüzde 37,39 seviyesine yükseldi. Bankalar arasında mevduat hesaplarında yoğun bir hareketlilik yaşanmaktadır. Peki, bankalar 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL mevduat için ne kadar faiz veriyor? TCMB'nin raporuna göre, TL mevduat faiz oranı son bir yılda 20 puan, ocak ayından bu yana ise 13 puan artış göstermiştir. Geçen hafta bankacılık sektörünün kaynakları, TL mevduat faiz oranının yüzde 47 seviyesine çıktığını göstermektedir. Özellikle seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ekonomi kadrolarında yapılan değişiklikler, mevduat faizlerine yansımıştır. Detaylar gecce.com.tr'de.

İşte 32 gün vadeli 100.000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL mevduat faiz hesaplamaları:

32 Gün Vadeli 100.000 TL Mevduat Faiz Hesaplaması:

Odea Bank Faiz Oranı:% 33, Net Gelir: 2.749 TL

Akbank Faiz Oranı:% 36, Net Gelir: 2.999 TL

Garanti Bankası Faiz Oranı:% 31, Net Gelir: 2.581 TL

ING Bank Faiz Oranı:% 30, Net Gelir: 2.499 TL

TEB Faiz Oranı:% 35, Net Gelir: 2.916 TL

32 Gün Vadeli 200.000 TL Mevduat Faiz Hesaplaması:

Odea Bank Faiz Oranı:% 33, Net Gelir: 5.497 TL

Akbank Faiz Oranı:% 36, Net Gelir: 5.996 TL

Garanti Bankası Faiz Oranı:% 31, Net Gelir: 5.164 TL

ING Bank Faiz Oranı:% 30, Net Gelir: 4.997 TL

TEB Faiz Oranı:% 35, Net Gelir: 5.830 TL

32 Gün Vadeli 300.000 TL Mevduat Faiz Hesaplaması: