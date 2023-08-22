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3 banka tarafından yapılan duyuruda 90.000 TL ödeme, 200.000 TL borç kapatma kredisi verilecek açıklandı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, bireysel tüketici kredisi kampanyası başlatarak vatandaşlara cazip fırsatlar sunuyor.

3 banka tarafından yapılan duyuruda 90.000 TL ödeme, 200.000 TL borç kapatma kredisi verilecek açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 11:32

Bu kampanyalar kapsamında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkes, 90.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alma şansına sahipken, 200.000 TL'ye kadar onay almaları durumunda borç kapatma kredisi fırsatından da yararlanabilecekler.

Düşük Faiz Oranlarıyla Kredi İmkanı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından sunulan bu kredi kampanyalarında en düşük faiz oranlarıyla vatandaşlara kredi imkanı sağlanıyor. Kampanyaya uygun şartları taşıyan vatandaşlar, uygun faizlerle ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Banka müşterisi olan kişiler, ödemelerini hesaplarına yatırma seçeneğiyle, 2 dakika içinde sonuçları öğrenip bireysel kredi kullanma yolunu seçebilecekler.

Emeklilere Özel Kampanya

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli olan vatandaşları da bu kredi kampanyalarına davet ediyor. Emekli maaşı hesabı üzerinden işlem yapma imkanı sunarak, emeklilere de bu kampanyalardan yararlanma fırsatı veriliyor.

Bu kampanyalara katılan vatandaşlar, 90.000 TL'ye kadar kredi taleplerinde hemen aynı gün içinde işlem yapma avantajını yaşayacaklar. Özellikle 200.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi taleplerinde ise güncel faiz oranlarıyla ödemeler, banka şubesine gitmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın sunmuş olduğu bu bireysel tüketici kredisi kampanyaları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları ve finansal yüklerini hafifletmeleri adına büyük bir fırsat sunuyor. Düşük faiz oranları, hızlı işlem süreçleri ve emeklilere özel avantajlarla, kamu bankaları vatandaşların yanında yer alarak finansal çözümler sunmaya devam ediyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, aynı gün içinde ödemelerini alarak ihtiyaçlarına anında çözüm bulabilecekler.

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