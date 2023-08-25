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24.648 TL olarak ödeniyor, 5 yıl geçmiş olsa da SGK'dan paranızı trink alabilirsiniz! Vatandaşlar akın etti!

Vatandaşlar arasında zaman zaman gözden kaçan cenaze yardımları, aslında 5 yıl içinde başvuru yapma fırsatı sunuyor.

24.648 TL olarak ödeniyor, 5 yıl geçmiş olsa da SGK'dan paranızı trink alabilirsiniz! Vatandaşlar akın etti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 11:54

Vatandaşlar akın etti! 24.648 TL olarak ödeniyor, 5 yıl geçmiş olsa da SGK'dan paranızı trink alabilirsiniz- Vatandaşlar arasında zaman zaman gözden kaçan cenaze yardımları, aslında 5 yıl içinde başvuru yapma fırsatı sunuyor. Her yıl belirlenen miktarlarla yapılan cenaze yardım ödemeleri, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu yıl itibarıyla cenaze yardım ödemeleri 24.648 TL olarak gerçekleştiriliyor.

SGK'nın Özel Hakları

SGK, sigortalı bireylere ve ailelerine çeşitli özel haklar sunuyor. Bu özel haklar, bireyin vefat etmesi durumunda da devam ediyor. İlk olarak, sigortalı bireyin vefatı halinde maaşı, eşine veya çocuklarına geçebiliyor. İkinci önemli hak ise cenaze masrafları için cenaze yardımı olarak karşımıza çıkıyor.

Cenaze Yardımına Başvuru İşlemleri

Cenaze yardımı ödemeleri, SGK tarafından sağlanan ancak sıklıkla unutulan bir ödenektir. Bu yardım, vefat eden sigortalının yakınlarına yönelik bir destektir. Eğer vefat eden kişi evli ise, ödeme eş ve çocuklarının hesaplarına aktarılır. Bekar bir bireyin vefatı halinde ise ödeme annesi, babası veya kardeşleri için tahsis edilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Cenaze yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını SGK'ya yazılı olarak yapmak durumundadır. Başvuruların, vefat tarihinden itibaren beş yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Beş yılın sonunda ise bu hak zaman aşımına uğrar. Cenaze yardımı ödemesinden yararlanabilmek için ilk şart, ölüm tarihinde sigortalı olunup olunmadığına bakılmaktadır. Eğer sigortalı ise, bu yardımdan faydalanma hakkı bulunmaktadır.

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