23-31 Ekim İŞKUR şehir hastanelerine KPSS'siz güvenlik, temizlik, hizmetli, sterilizasyon görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, farklı illerde bulunan şehir hastanelerine KPSS puan şartı aranmadan personel ve işçi alımı yapılacak. Şehir hastaneleri, Yap İşlet Devret modeli ile inşa edildiğinden, bu hastanelerde çalıştırılmak üzere personel alımı gerçekleştiriliyor. İşte, KPSS şartsız şehir hastanelerine yapılan alımlar hakkında detaylar.

Şehir Hastanesi Personel Alımı Başvuru Şartları

Şehir hastanelerine başvuru yapabilmek için bazı temel şartlar bulunuyor. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmuş olunması, Kamu haklarından mahrum olunmaması, Minimum ilkokul mezunu olunması, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük maaşı alınmıyor olunması.

Şehir Hastanesi Personel Alım İlanları

Farklı illerde bulunan şehir hastanelerine yapılacak personel alımları, çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecektir. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlardan bazıları şunlardır:

Adana Şehir Hastanesi

20 Beden İşçisi (İlan No: 00007857218)

30 Sterilizasyon Görevlisi (İlan No: 00007855605)

Bursa Şehir Hastanesi

25 Temizlik Görevlisi (İlan No: 00007816459)

5 Çamaşırhane Görevlisi (İlan No: 00007816467)

Gaziantep Şehir Hastanesi

20 Beden İşçisi (İlan No: 00007823960)

Konya Şehir Hastanesi

5 Sterilizasyon Görevlisi (İlan No: 00007818368)

Eskişehir Şehir Hastanesi

2 Sterilizasyon Görevlisi (İlan No: 00007818660)

5 Temizlik Görevlisi (İlan No: 00007848404)

Ordu Şehir Hastanesi

20 Beden İşçisi (İlan No: 00007848620)

Ankara Etilik Şehir Hastanesi

1 Hemşire (İlan No: 00007823332)

1 Sterilizasyon Görevlisi (İlan No: 00007823360)

5 Sterilizasyon Görevlisi (İlan No: 00007835607)

2 Raportör (İlan No: 00007835852)

2 Radyoloji Teknikeri (İlan No: 00007835858)

10 Temizlik Görevlisi (İlan No: 00007838690)

10 Beden İşçisi (İlan No: 00007839013)

14 Temizlik Görevlisi (İlan No: 00007858937)

İzmir Şehir Hastanesi

3 Sterilizasyon Görevlisi (İlan No: 00007874855)

Kocaeli Şehir Hastanesi

20 Güvenlik Görevlisi (İlan No: 00007843583)

5 Hastane Hizmetlisi (İlan No: 00007843703)

5 Beden İşçisi (İlan No: 00007843712)

Ankara Şehir Hastanesi

10 Beden İşçisi (İlan No: 00007844800)

Bilkent Şehir Hastanesi

1 Beden İşçisi (İlan No: 00007835249)

Kayseri Şehir Hastanesi

1 Beden İşçisi (İlan No: 00007825554)

Tekirdağ Şehir Hastanesi

1 Hasta Refakatçisi (İlan No: 00007829841)

1 Güvenlik Görevlisi (İlan No: 00007830037)

Başvuru Süreci

Yukarıda verilen ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından "İş İlanları" bölümüne tıkladıktan sonra ilanın numarasını girerek başvuru yapabilirsiniz. İlgili ilana tıkladığınızda, başvurunuzu yapabileceğiniz mail adresi ile birlikte açıklamaları bulabilirsiniz. CV'nizi verilen mail adresine göndererek başvuru sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

Diğer İller İçin Duyurular

Şehir hastanelerinde personel alımı sık sık yapılmaktadır, bu nedenle diğer illerde de benzer duyuruların geleceği beklenmektedir. Başvurular ve güncel duyurular için İŞKUR'un resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmekte fayda vardır.

Not: Başvuru şartları ve ilanlar değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere İŞKUR'un resmi internet sitesinden ulaşmanız önemlidir.