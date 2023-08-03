2024 model yeni kasa Fiat Egea görenleri şaşkına çevirdi! Fiyatında büyük sürpriz!

Fiyatında büyük sürpriz! 2024 model yeni kasa Fiat Egea görenleri şaşkına çevirdi- Türkiye'de en çok tercih edilen sedan otomobil markası olan Fiat Egea, yeni kasasıyla 2024 yılında karşımıza çıkacak. Peki, bu yeni kasanın fiyatı ne olacak? İşte konuyla ilgili detaylar:

Yenilenen Tasarım ve Özellikler

Yeni nesil Fiat Egea'nın tasarımı biraz daha kompakt görünüyor. Ancak ölçülerde büyük farklar bulunmuyor. Arka stop lambalarının sportif bir tarza sahip olduğu görülüyor. Ön taraf ise daha oval hatlara sahip, mevcut Egea modeline göre daha yumuşak bir görünüm sunuyor. Yeni kasa, agresifliğini biraz kaybetmiş gibi görünse de, otomobilseverleri tatmin edecek detaylar içeriyor.

Motor Seçenekleri ve Hibrit Seçeneği

Yeni nesil Fiat Egea, üç farklı motor seçeneği ile gelecek. Ancak dizel motor seçeneği artık yer almayacak, yerine hibrit motor seçeneği sunulacak. Dilerseniz düz benzinli motor da tercih edilebilecek. Hibrit motorlu versiyonunda manuel vites seçeneği sunulmayacak.

Uluslararası İsim Karışıklığı

Fiat Egea'nın isim karışıklığı uluslararası arenada da devam ediyor. Avrupa'da Linea, bazı ülkelerde Cronos ismiyle satılan otomobil, Türkiye'de Egea olarak satışa sunulacak. Fiat, ülkemizde alışılagelmiş olan Egea ismini Avrupa ve ABD'deki diğer modeller için kullanmaya devam ediyor.

Tahmini Fiyat ve Vergi Durumu

Yeni kasa Fiat Egea'nın 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyat konusunda ise mevcut durum ve döviz kuru gibi faktörler etkili olacak. Ancak Fiat'ın kasa geçişlerinde aşırı zamlar yapmadığı göz önüne alındığında, fiyatın mevcut Egea ile benzer seviyelerde olması bekleniyor. Vergi düzenlemeleri ve döviz kurlarının da bu tahmini etkileyeceği unutulmamalıdır.