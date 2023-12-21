2024 Memur ve Emekli Maaşlarına Yüzde 50'yi Aşan Zam Geliyor: Detaylar ve Beklentiler

Türkiye'de, 2024 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları netleşiyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve emekli, enflasyon farkı ve %15 toplu sözleşme zammı ile maaşlarını artırma imkanına kavuşacak. Merkez Bankası'nın son piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, memurlar senede iki kez zam alacak. Bu zam, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının yeni 6 aylık enflasyon oranından arındırılmış halini ifade ediyor.

2024 yılı memur zammı, enflasyonun yüzde 65,39 olarak tahmin edilmesi üzerine şekilleniyor. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 30,26 olması bekleniyor ki bu, yüzde 15'lik toplu sözleşme zam oranı ile birleştirildiğinde yüzde 49,80'lik bir zam oranını ortaya çıkarıyor. Yani beklentilere göre ilerlerse, memur zammı Ocak ayında yüzde 49,80'e ulaşacak.

En düşük memur maaşı 31 bin 925 TL iken, en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 320 TL olarak kesinleşti. Aralık ayı enflasyon farkı da eklenince nihai rakamlar belirlenecek. Piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 49,80 zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 32 bin 981 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 794 TL'yi bulacak. Bu, milyonlarca memur ve emekli için önemli bir gelişme olup, ekonomik dengeleri etkileyecek nitelikte.

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşları da bu zamdan etkilenecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına yapılan zam oranları, sosyal yardımları da doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda, 6 aylık artış memurlar için yüzde 50 olarak belirlendiğinde, sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak. Bu durum, sosyal yardımların toplumun çeşitli kesimlerine etkili bir destek sağlamaya devam edeceğini gösteriyor.