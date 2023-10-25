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2024 işsizlik maaşı, tazminatlar, staj parası, rapor parası ve sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi: Asgari ücret ayarı geliyor

Yeni asgari ücret belirlenirken, 2 farklı hesaplama yöntemi düşünülüyor. Bu yeni ücreti sadece asgari ücret alanlar değil, birçok kişi merak ediyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak ve kimleri nasıl etkileyecek? İşte cevapları...

2024 işsizlik maaşı, tazminatlar, staj parası, rapor parası ve sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi: Asgari ücret ayarı geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-10-2023 12:13

Yeni yılda insanların gelirleri artacak. Birçok kişinin maaşı Ocak ayında yükselecek. Memurlar ve emekliler için ne kadar zam yapılacağını görmek için son 6 aylık enflasyon verileri bekleniyor. Ayrıca, asgari ücret alanlara da Ocak'ta zam yapılacak. Zam oranını belirlemek için Aralık ayında bir komisyon çalışmaya başlayacak.

2 FARKLI HESAP YÖNTEMİ VAR

Enflasyon verileri bu hesaplamada önemli bir yer tutacak. Hem geçmişteki hem de hedeflenen enflasyon değerleri göz önünde bulundurulacak ve ek olarak bir refah payı eklenerek hesaplama yapılacak. Eğer bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınırsa, yeni asgari ücret 11 bin 402 liradan 15 bin 707 liraya yükselebilir. Brüt asgari ücret ise 18 bin 480 lira olabilir. Memur maaşlarındaki artışın da asgari ücrete yansıtılması düşünülüyor.

HERKESE ETKİSİ OLACAK

Yapılacak zam sadece asgari ücretle sınırlı kalmayacak. Daha yüksek maaş alanların ücretleri de değişecek. Ayrıca, asgari ücret kadar olan kısmın vergiden muaf olması, brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları da artacak. İşsizlik maaşı şu anda en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira. Yeni asgari ücrete göre, en düşük işsizlik maaşı 7 bin 391-8 bin 19 lira, en yüksek maaş ise 14 bin 783-16 bin 39 lira olacak.

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücret alanların kıdem tazminatı da yükselecek. Şu anda her yıl için en düşük kıdem tazminatı 13 bin 312 lira. Yeni ücrete göre bu miktar 18 bin 339-19 bin 897 lira olacak.

İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatı da artacak. İş Kanunu'na göre, çalışma süresine göre farklı ihbar tazminatı ödeniyor. Yeni ücrete göre bu miktarlar da artacak.

RAPOR PARASI

Rapor parası da artacak. Şu anda günlük yatarak tedavide 223,58, ayakta tedavide 298,10 lira alınıyor. Yeni ücrete göre bu miktarlar da yükselecek.

ANNE İÇİN ÖZEL ÖDENEK

Doğum yapan asgari ücretli anneler şu anda 33 bin 387 lira alıyor. Yeni ücrete göre bu miktar 45 bin 994-49 bin 900 lira olacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Doğum sonrası yarım gün çalışmak isteyen anneler için özel bir ödenek var. İŞKUR, bu annelere ekstra ödeme yapıyor. Bu miktar da yeni ücrete göre artacak.

STAJYER MAAŞI

Staj yapanların maaşı da artacak. Şu anda 20'den az çalışanı olan yerlerde en düşük maaş bin 710 lira, daha çok çalışanı olan yerlerde 3 bin 420 lira. Yeni ücrete göre bu miktarlar da yükselecek.

SOSYAL YARDIMLAR

Asgari ücretin sosyal yardımlara doğrudan bir etkisi olmayacak ama yardım alabilmek için gereken gelir sınırı yükselecek. Bu sosyal yardımların miktarı da artacak.

Asgari ücretteki artış, sosyal yardımları doğrudan etkilemese de, bu yardımlardan yararlanma koşullarını etkileyebilir. Özellikle hane içi kişi başına düşen gelir sınırı, yeni asgari ücretle birlikte yükselecek. Bu da daha fazla ailenin sosyal yardımlardan yararlanabilmesi anlamına geliyor.

Örneğin; 65 yaş ve engelli aylıklarında kişi başına gelir sınırı şu anda belirli bir miktar üzerinde olanlar bu yardımdan yararlanamıyor. Ancak yeni asgari ücretle bu sınır 5 bin 235 ya da 5 bin 680 liraya çıkacak. Bu, daha fazla yaşlı ve engelli bireyin bu yardımdan yararlanabileceği anlamına geliyor. Evde bakım desteği için de benzer bir durum söz konusu. Şu anda bu yardımdan yararlanabilmek için belirlenen sınırın üzerinde gelire sahip olmamak gerekiyor. Yeni asgari ücretle bu sınır 10 bin 471-11 bin 361 liraya yükselecek. Bu da daha fazla ailenin evde bakım desteğinden faydalanabileceği anlamına geliyor.

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