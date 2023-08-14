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2024-2025 memur zam oranını Bakan Vedat Işıkhan flaş olarak duyurdu! 2024 yılında artış çok yüksek olacak! Memurlar bayram edecek!

Bakan Vedat Işıkhan, kamu görevlilerine adil bir şekilde zam yapılmasının ve enflasyonun etkisini azaltmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, müzakerelerin ilerlediği ve belirli bir aşamaya geldiği görülmekte.

2024-2025 memur zam oranını Bakan Vedat Işıkhan flaş olarak duyurdu! 2024 yılında artış çok yüksek olacak! Memurlar bayram edecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 16:47

2024 yılında artış çok yüksek olacak! Memurlar bayram edecek! 2024-2025 memur zam oranını Bakan Vedat Işıkhan flaş olarak duyurdu-  Bakan Vedat Işıkhan, kamu görevlilerine adil bir şekilde zam yapılmasının ve enflasyonun etkisini azaltmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, müzakerelerin ilerlediği ve belirli bir aşamaya geldiği görülmekte.

Zam Teklifleri: 2024 ve 2025 İçin Planlar

Bakan Işıkhan, hükümetin yeni zam teklifini duyurdu. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ayı için yüzde 9; 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 zam önerildi.

Enflasyon ve Artış Oranları

Bakan Işıkhan, 2024 Ocak ayındaki enflasyon oranının göz önünde bulundurulduğunda, yüzde 42'ye varan bir artış öngörüldüğünü açıkladı. 2024'ün ikinci yarısında ise toplamda yüzde 54'ün üzerinde bir artışın beklenildiğine dikkat çekti. Bakan Işıkhan, bu teklifin tüm paydaşların uzlaşısıyla imzalanmasını temenni etti.

Kamu Görevlileri ve Zam Süreci

Vedat Işıkhan'ın ifadeleriyle öne çıkan noktalar şunlar:

  • Müzakerelerde tarafların değil, paydaşların görüşlerinin alındığına vurgu yapıldı. Kamu görevlilerinin talepleri ön müzakere aşamasında ele alındı ve şimdi müzakere aşamasına geçilmiş durumda.

  • Uzlaşma sağlanarak başarıya ulaşılması hedefleniyor.

Teknik Detaylar ve Gelişmeler

Müzakereler 967 madde üzerinden ilerleyecek ve süreç devam edecek. Hükümetin önerdiği zam teklifi bugünkü toplantıda görüşülecek. Eğer bu teklif Memur-Sen tarafından kabul edilmezse, hükümet yeni tekliflerle 17 ve 22 Ağustos tarihlerinde masaya dönecek.

Memur-Sen'in Talepleri

Memur-Sen, toplu sözleşme masasında yetkili bir konfederasyon olarak yer alıyor. 2024 için, refah payını içeren birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış talep ediliyor. 2025 için ise refah payını içeren birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam önerisi sunuldu.

Görüşmelerin Geleceği

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmeler kapsamında, 11 hizmet koluna özgü teklifler ve genel talepler üzerine ön müzakereler yapıldı. Ana müzakere aşamasında ise genel talepler ve komisyon raporları ele alındı.

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