2023 YKS üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte burs veren kurum, vakıf ve dernekler

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı ve tercih süreci için ilk duyuru geldi. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2023 yılı üniversite tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinden itibaren alınacak.

Burs Veren Kurumlar, Vakıf ve Dernekler

Birçok kurum, vakıf ve dernek her yıl binlerce öğrenciye karşılıksız burs veriyor. Bu burslar, öğrencilerin eğitim hayatına sıkıntısız devam etmeleri için adeta can suyu oluyor. Öğrenciler, hangi kurumların, vakıf ve derneklerin burs verdiğini araştırmaya başlamış durumda. İşte burs veren kurum, vakıf ve derneklerin listesi:

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (GSB KYK) Hacı Ömer Sabancı Vakfı Toplum Gönüllüleri Vakfı İstanbul Sanayi Odası Vakfı İstanbul Ticaret Odası İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) Burs Programı Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey A. Nihat Gökyiğit Eğitim Sağlık Kültür Sanat Vakfı Abdulkadir Eris Eğitim Vakfı Abdurrahman Bilimli Kültür Sanat ve Sosyal Yardım Vakfı Adem Çelik Beykent Vakfı Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı Darendililer Eğitim Vakfı Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Vakfı Ensar Vakfı Feyziye Mektepleri Vakfı İzzet Baysal Vakfı Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Rumeli Eğitim Vakfı Şahinler Vakfı Türk Alman Eğitim ve Bilim Araştırmaları Vakfı (TADEV) Yumlu Eğitim Kültür ve Bilim Araştırma Vakfı Eskişehir Sanayi Odası Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Ticaret Borsası Vakfı Türk Dil Kurumu Türk Kızılay Gençlik Müdürlüğü Sağlık Eğitim Vakfı Sema Yazar Gençlik Vakfı Toplum Gönüllüleri Vakfı Yaşar Eğitim Kültür Vakfı İstanbul Ticaret Odası Bursları Mehmet Zorlu Vakıf Bursu TÜBİTAK Bursu Tekfen Vakfı Bursu Cafer Sadık Abalıoğlu Bursu İbrahim Çeçen Vakfı Bursu Elginkan Vakfı Vehbi Koç Bursu Sabancı Vakfı Türk Petrol Vakfı Birlik Vakfı Çelikel Eğitim Vakfı

Başvurular

Burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak başvuruların YKS tercih sonuçlarından sonra başlaması bekleniyor. Başvuruların Ağustos ayı sonunda veya Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.