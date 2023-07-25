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2023 YKS üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte burs veren kurum, vakıf ve dernekler

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2023 yılı üniversite tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinden itibaren alınacak. 

2023 YKS üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte burs veren kurum, vakıf ve dernekler
Yayın Tarihi : 2023-07-25 15:09

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı ve tercih süreci için ilk duyuru geldi. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2023 yılı üniversite tercihleri 27 Temmuz 2023 tarihinden itibaren alınacak. 

Burs Veren Kurumlar, Vakıf ve Dernekler

Birçok kurum, vakıf ve dernek her yıl binlerce öğrenciye karşılıksız burs veriyor. Bu burslar, öğrencilerin eğitim hayatına sıkıntısız devam etmeleri için adeta can suyu oluyor. Öğrenciler, hangi kurumların, vakıf ve derneklerin burs verdiğini araştırmaya başlamış durumda. İşte burs veren kurum, vakıf ve derneklerin listesi:

  1. Türk Eğitim Vakfı (TEV)
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (GSB KYK)
  3. Hacı Ömer Sabancı Vakfı
  4. Toplum Gönüllüleri Vakfı
  5. İstanbul Sanayi Odası Vakfı
  6. İstanbul Ticaret Odası
  7. İstanbul Ticaret Üniversitesi
    1. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) Burs Programı
    1. Yüzyıl Anadolu Vakfı Mahmutbey
  10. A. Nihat Gökyiğit Eğitim Sağlık Kültür Sanat Vakfı
  11. Abdulkadir Eris Eğitim Vakfı
  12. Abdurrahman Bilimli Kültür Sanat ve Sosyal Yardım Vakfı
  13. Adem Çelik Beykent Vakfı
  14. Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı Bursu
  15. Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
  16. Darendililer Eğitim Vakfı
  17. Dr. Ali Mümtaz Gürsoy Vakfı
  18. Ensar Vakfı
  19. Feyziye Mektepleri Vakfı
  20. İzzet Baysal Vakfı
  21. Kibar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı
  22. Rumeli Eğitim Vakfı
  23. Şahinler Vakfı
  24. Türk Alman Eğitim ve Bilim Araştırmaları Vakfı (TADEV)
  25. Yumlu Eğitim Kültür ve Bilim Araştırma Vakfı
  26. Eskişehir Sanayi Odası
  27. Türkiye Diyanet Vakfı
  28. İstanbul Ticaret Borsası Vakfı
  29. Türk Dil Kurumu
  30. Türk Kızılay Gençlik Müdürlüğü
  31. Sağlık Eğitim Vakfı
  32. Sema Yazar Gençlik Vakfı
  33. Toplum Gönüllüleri Vakfı
  34. Yaşar Eğitim Kültür Vakfı
  35. İstanbul Ticaret Odası Bursları
  36. Mehmet Zorlu Vakıf Bursu
  37. TÜBİTAK Bursu
  38. Tekfen Vakfı Bursu
  39. Cafer Sadık Abalıoğlu Bursu
  40. İbrahim Çeçen Vakfı Bursu
  41. Elginkan Vakfı
  42. Vehbi Koç Bursu
  43. Sabancı Vakfı
  44. Türk Petrol Vakfı
  45. Birlik Vakfı
  46. Çelikel Eğitim Vakfı

Başvurular

Burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak başvuruların YKS tercih sonuçlarından sonra başlaması bekleniyor. Başvuruların Ağustos ayı sonunda veya Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.

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