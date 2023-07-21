2023 Temmuz ayı güvenlik (köy) korucusu alım ilanları açıklandı! Güvenlik korucusu alımı başvuru şartları nedir?

Siirt'in Tillo İlçesi'ne köy korucusu alımıyla ilgili yapılan son dakika açıklaması, güvenlik korucularının terörle mücadele kapsamında önemli bir rol oynadığı bölgede gerçekleşeceğini belirtiyor. Köy korucuları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaparak bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumludurlar. Köy korucularının, terörle mücadele kolluk kuvvetlerine yardımcı olması amacıyla başbakanlık tarafından çıkarılan yasa hükmünde kararname ile "güvenlik koruyucusu" olarak adlandırılmalarına karar verilmiştir.

Köy korucusu olmak isteyen vatandaşlar, köy muhtarlarına başvuruda bulunarak bu göreve başvurabilirler. Muhtar, başvuruyu yapan vatandaşın adını kaymakamlığa bildirir. Kaymakamlık, ilgili vatandaş hakkında araştırmalar yaparak vazife yapmasına engel olabilecek herhangi bir durumun olup olmadığını belirler. Eğer vatandaşla ilgili engel teşkil eden bir durum bulunmazsa, kişi köy korucusu olarak göreve başlayabilir.

Güvenlik korucularının görevi, bölgedeki terörle mücadeleye katkı sağlamak ve yerel güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmaktır. Bu kritik görev, bölgedeki huzur ve güvenliğin korunması açısından büyük öneme sahiptir. Başvuruların 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bilgisi, potansiyel korucu adayları için zamanında başvuru yapma fırsatı sunmaktadır.

Köy korucusu alımı, bölgede görev yapmak isteyen vatandaşlara istihdam fırsatı sunarken, terörle mücadeleye katkı sağlamak için önemli bir adımdır. Güvenlik koruyucuları, fedakarca görev yaparak bölgede barış ve huzurun sağlanmasına katkı sağlayan kahramanlardır. Bu tür alımlar, bölgedeki güvenlik güçlerine destek olmanın yanı sıra yerel halkın da güvenlik süreçlerine dahil edilmesini sağlamaktadır.