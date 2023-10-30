2023 Skoda Kamiq fiyatları akılalmaz; Almayan bin pişman olur! Ne Peugeot ne Hyundai bunu yapamadı

Skoda Kamiq, hem rekabetçi fiyatı hem de donanımsal özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle diğer premium markalara göre daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Skoda Kamiq'in güncel fiyat listesi incelendiğinde, bu aracın sunduğu avantajların farkına varmak mümkün.

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: Bu versiyon, 110 beygir gücünde 1.0 litrelik benzinli bir motorla donatılmış ve DSG şanzıman ile geliyor. Performans anlamında sınıfının yeterli seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatı ise ₺1.199.900.

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: Daha güçlü bir versiyon arayanlar için 150 beygir gücünde 1.5 litrelik TSI motor ve DSG şanzımanla geliyor. Fiyatı ₺1.299.900.

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG: Yine 1.0 litrelik benzinli motor ve DSG şanzımanla geliyor ancak daha üstün donanım özellikleri sunuyor. Fiyatı ₺1.347.400.

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: En üst donanım seviyesi olan bu versiyon, 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik TSI motor ve DSG şanzımanla geliyor. Fiyatı ise ₺1.447.400.

Stok Durumu ve Talep

Ancak, günümüzde sıfır otomobil pazarında araç bulmak her zamankinden daha zor olabilir. Stoklar sınırlı olduğu için Skoda Kamiq gibi popüler bir aracı satın almak istiyorsanız, en yakın Skoda yetkili satıcısıyla iletişime geçmeniz önemlidir. Özellikle belirli donanım seviyeleri ve motor seçenekleri daha hızlı tükeniyor olabilir.

Skoda Kamiq, hem günlük kullanım hem de uzun yolculuklar için ideal bir B-SUV seçeneği sunuyor. Farklı versiyonları, donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle her tür sürücüye hitap ediyor.