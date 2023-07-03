2023 model Renault Clio Joy: 302.572 TL, 2023 Dacia Duster:343.660 TL! Yüzde 50 indirimle alınıyor!

Yüzde 50 indirimle alınıyor! 2023 model Renault clio joy: 302.572 TL, 2023 Dacia Duster:343.660 TL- ÖTV'siz araç alımına bazı markaların bazı modellerinin dahil olması, otomobil almak isteyenleri heyecanlandırdı. Fiyatların yarı yarıya düşecek olması ise bu heyecanı daha da artırdı. Ancak, merak edilen konu bu indirim kampanyasından kimlerin yararlanabileceği oldu. Araştırmalar, sadece belirli bir grup vatandaşın bu %50 indirim kampanyasından faydalanabileceğini ortaya koydu.

Bu indirim kampanyasının hedef kitlesi, özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti hakkı olan vatandaşlardır. ÖTV, belirli ürünlerde alınan maktu veya oransal bir vergi türüdür. Engelli vatandaşlar, vücutlarında belirli bir fonksiyon kaybı olduğu için ÖTV muafiyeti hakkı elde edebilirler.

Özellikle yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olan vatandaşlar, ilgili raporu aldıklarında "ağır engelli" veya "sürücü belgesi alabilir" ifadelerini ekletmeleri durumunda ÖTV muafiyetli otomobil alma hakkını elde ederler. Bu şekilde belgelenen engelli vatandaşlar, belirli marka ve modellerdeki araçları ÖTV indirimli olarak satın alma imkanına sahip olacaklardır.

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların sosyal hayata daha kolay entegre olabilmeleri, ulaşım ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılayabilmeleri amacıyla sağlanan bir destektir. Bu kampanya sayesinde engelli vatandaşlar, daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatı yakalayacak ve günlük hayatlarını daha rahat şekilde sürdürebileceklerdir.

Renault Clio 2023 ÖTV’siz Fiyatları

Renault Clio 1.0 Sce Benzinli 65 PS Manuel Joy 540.000 TL 302.572 TL

Renault Clio 1.0 TCe ECO LPG+Turbo Benzinli 100 PS Manuel Joy 565.000 TL 314.403 TL

Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik Joy 649.000 TL 360.732 TL

Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Manuel Touch 579.000 TL 321.612 TL

Renault Clio 1.0 TCe ECO LPG+Turbo Benzinli 100 PS Manuel Touch 604.000 TL 335.821 TL

Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik Touch 675.000 TL 375.633 TL

Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik İcon 729.000 TL 405.518 TL

Dacia Duster 2023 ÖTV’siz Fiyatları

Dacia Duster Essential TCe 90 Beygir (Turbo Benzinli) Manuel 613.000 TL 343.660 TL

Dacia Duster Expression ECO- G 100 Beygir (Turbo Benzinli) Manuel 673.000 TL 369.510 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 Beygir (Dizel) Manuel 4×2 703.900 TL 389.981 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 Beygir (Turbo Benzinli) Otomatik 705.900 TL 390.330 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 Beygir (Turbo Benzinli) 4X4 724.000 TL 402.560 TL

Dacia Duster Journey TCe 150 Beygir (Turbo Benzinli) Otomatik 754.900 TL 418.410 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 Beygir (Dizel) Manuel 4×4 799.000 TL 443.950 TL