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2023 Kurban Bayramı resmi tatil mesai hesaplama! 1 günlük bayram mesaisi kaç para?

26 Haziran 2023 Pazartesi günü itibariyle Kurban Bayramı tatili resmen başlarken arife günü yarım gün resmi tatil ilan edilmişti.

2023 Kurban Bayramı resmi tatil mesai hesaplama! 1 günlük bayram mesaisi kaç para?
Yayın Tarihi : 2023-07-01 14:25

1 günlük bayram mesaisi kaç para?  2023 Kurban Bayramı resmi tatil mesai hesaplama-  26 Haziran 2023 Pazartesi günü itibariyle Kurban Bayramı tatili resmen başlarken arife günü yarım gün resmi tatil ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile resmi kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilere idari izin kararı çıkarılarak Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılmıştı. Özel sektörde çalışan kişiler için ise Kurban Bayramı tatili 3,5 gün olarak uygulanmıştı.

Bu süreçte, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışan, bayram mesaisi yapmak zorunda kalmaktadır. Bazı işyerlerinde hizmetlerin aksamadan devam etmesi amacıyla mesai kararı alınmış ve bu çalışanlara bayram mesaisi ücreti ödenecektir.

2023 Kurban Bayramı resmi tatil mesai hesaplama! 1 günlük bayram mesaisi kaç para

Yeni asgari ücret maaş zammının Temmuz ayından itibaren geçerli olması nedeniyle çalışanlar, mesai ücretini Haziran ayı maaşlarının 8.506 TL tutarı üzerinden hesaplayacaklardır. Buna göre, Haziran ayı asgari ücret maaşı 8.506 TL olarak belirlenmiştir. Günlük asgari ücret tutarı ise 8.506 TL / 30 Gün = 283,53 TL olarak hesaplanmaktadır.

Resmi Kurban Bayramı tatili 3,5 gün süreceği göz önüne alındığında, mesai ücreti hesaplaması şu şekildedir: 3,5 gün x 283,53 TL = 992,37 TL. Bu durumda, Kurban Bayramı'nda tatil yapmadan çalışan kişiler, günlük mesai ücreti olan 283,53 TL'ye kadar nakit para ödemesi alma imkanına sahip olacaklardır. Kurban Bayramı mesaisi için çalışma ücreti, 1 günlük mesai ücreti olan 283,53 TL olarak hesaplanacaktır.

Çalışanlar, Kurban Bayramı süresince yapacakları mesai çalışmalarının karşılığında ek bir ödeme alabileceklerdir. Ancak, mesai ücreti ve ödeme miktarı, çalışanların mevcut maaşları ve işverenleriyle yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

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