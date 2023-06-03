2023 Haziran ayı EPT, prim, yaş, staj ve çıraklık...Hesaplar ters düz oldu

Hesaplar ters düz oldu! 2023 Haziran ayı EPT, prim, yaş, staj ve çıraklık- Sonunda beklenen gün geldi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuyla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme sayesinde milyonlarca vatandaş, emeklilik hakkına kavuştu ve maaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. EYT yasasıyla birlikte, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan vatandaşlar, EYT'li vatandaşlara göre 17 yıl daha geç emekli olabiliyorlardı. Ancak yapılan düzenleme ile bu eşitsizlik ortadan kalktı ve 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında ve 7 bin prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda ise prim gün sayısı 7200'e, erkeklerin yaş şartı ise 61'e çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için de kademeli yaş indirimi söz konusu olacak. Yani, EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için emeklilik yaş şartı geriye doğru kademeli olarak çekilebilecek. Bu durumda, prim ve yıl kriterleri dikkate alınacak.

İşe ilk giriş tarihi, yaş indirimi için belirleyici iki kriter olarak öne çıkıyor. Öncelikle, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan kişilerin prim şartını tamamlaması gerekiyor. Bu durumda, 2008 yılına kadar olan sürede 7 bin gün prim ödeyerek çalışmak gerekmektedir. İkinci kriter ise yıl şartı olarak düşünülebilir.

EYT sonrası için yıl şartı bulunmamaktadır. Ancak kademeli yaş indiriminde bir yıl şartı uygulanabilecektir. Bu durumda, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl gibi bir süre belirlenebilir. Bu kriterlerin her ikisi de kullanılabileceği gibi, sadece bir tanesi de tercih edilebilir.

EPT: Eğitim, Prim, Yaş İndirimi, Staj ve Çıraklık Hakkında Detaylar Merak Konusu

Son dönemde EYT düzenlemesine ilişkin gelişmeler halkın büyük ilgisini çekmiş durumda. Ancak EYT'nin yanı sıra EPT konusu da vatandaşların dikkatini çekiyor. EPT, eğitim, prim, yaş indirimi, staj ve çıraklık gibi konuları kapsayan geniş bir alanı içermektedir. Peki, EPT hakkında neler bilmeliyiz?

Eğitim konusu, geleceğimizi şekillendiren en önemli faktörlerden biridir. EPT çerçevesinde, eğitimle ilgili yapılan düzenlemelerin ne şekilde olduğu merak konusu haline gelmiştir. Eğitim sisteminde yapılan değişiklikler, öğrencilerin gelecekteki iş hayatına daha iyi hazırlanması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Prim konusu ise çalışanlar için önemli bir husustur. Prim, işçilerin emeklerinin karşılığı olarak aldıkları ek ödemelerdir. EPT düzenlemeleriyle birlikte, prim sistemi üzerinde yapılan değişiklikler ve prim ödeme koşulları vatandaşların ilgi odağı haline gelmiştir. Primlerin adil ve doğru şekilde hesaplanması ve ödenmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Yaş indirimi ise emeklilik konusunda önemli bir faktördür. EPT düzenlemeleriyle birlikte, emeklilik yaşında yapılacak indirimlerle vatandaşların emeklilik süreçlerinin daha erken başlaması hedeflenmektedir. Bu konuda belirlenecek yaş indirimi kriterleri, emeklilik sistemine dahil olanların dikkatle takip ettiği bir konudur.

Staj ve çıraklık, gençlerin meslek hayatına başladığı dönemlerdeki deneyim kazanmaları için önemli bir süreçtir. EPT düzenlemeleri kapsamında, staj ve çıraklık süreçlerinin nasıl şekilleneceği ve hangi koşullarda gerçekleştirileceği merak edilen konular arasındadır. Gençlerin iş hayatına iyi bir başlangıç yapmaları ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için uygun şartların oluşturulması önem taşımaktadır.

Kaynak: TAKVİM