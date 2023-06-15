2023 Ehliyet affı son dakika çıktı mı? Meclis'e geldi mi? İşte son durum

Ehliyet affı talepleriyle ilgili son dakika gelişmeleri, 1 milyondan fazla ehliyetini kaybeden sürücüler tarafından yakından takip edilmektedir. Özellikle şoförlük mesleğiyle uğraşan veya iş bulmak için ehliyete ihtiyaç duyan vatandaşlar, ehliyet affı konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.

Ehliyet affı konusunda 2023 yılında bir düzenleme çıkacak mı?

1 milyon sürücünün büyük bir merakla beklediği bu konuda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Feridun Bahşi, ehliyet affı kapsamıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: "Sayın Cumhurbaşkanı, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 2,5 milyon sürücünün ceza puanlarının silineceğini ve 10.000'e yakın ehliyetin iade edileceğini söylemiştir. Bu yaklaşımları olumlu buluyoruz."

"Kapsamın genişletilmesi gerekiyor" diyen Bahşi, sözlerine şu şekilde devam etmiştir: "Ancak bu kapsamın biraz daha genişletilmesi gerekiyor. Geçici olarak sürücü belgesi elinden alınan insan sayısı yaklaşık 1 milyon civarındadır. Aileleriyle birlikte tahmini 3 milyon insan bu durumdan etkilenmektedir. Dolayısıyla, bu mağduriyet, verilen ehliyet affı müjdesinin ancak kapsamı genişletilerek düzeltilebilir."

Ehliyet affı konusuyla ilgili aileleriyle birlikte yaklaşık 3 milyon kişinin mağduriyet yaşadığı ve uzun yıllardır ehliyetlerinin geri verilmediği dile getirilmektedir. Ehliyet Affı Platformu üyeleri, sosyal medya hesapları üzerinden milletvekillerine seslenerek, kendilerinin insan canına zarar vermediklerini, artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı çektiklerini ve pişman olduklarını belirtmektedir. Bu nedenle bir kezlik bir ehliyet affı beklediklerini ifade etmektedirler. Ancak düzenlemenin henüz Meclis'e gelmediği bilinmektedir. Ehliyet affı TBMM'den geçtikten sonra resmi gazetede yayımlanacaktır. Konuyla ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.