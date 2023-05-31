200.000 TL ve 300.000 TL'nin 1 aylık faiz getirisinde müthiş rekor! İşte bankaların 32 günlük mevduat faizi hesaplaması 2023

İşte bankaların 32 günlük mevduat faizi hesaplaması 2023 - 200.000 TL ve 300.000 TL'nin 1 aylık faiz getirisinde müthiş rekor- Son dönemde bankaların mevduat hesapları için sunmuş olduğu yüksek faiz oranları vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırmaktadır. Bu durumda, yüzde 36 gibi oldukça yüksek bir faiz oranıyla parasını bankaya yatıran vatandaşlar, getiri açısından önemli bir avantaj elde ederler. Yüzde 36 faizle bir mevduat hesabı açan bir birey, bankaya yatırdığı miktar üzerinden yıllık yüzde 36 oranında faiz kazanç elde edecektir. Ancak, faiz hesaplamalarında dikkate alınması gereken bazı faktörler bulunmaktadır. Faiz kazancı, mevduatın vade süresine, yani ne kadar süreyle bankada tutulduğuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Örneğin, 10.000 TL'lik bir mevduatı yüzde 36 faizle bir yıl boyunca bankada tutan bir kişi, bu süre sonunda 3.600 TL faiz kazancı elde edecektir. Ancak vade süresi uzadıkça, faiz kazancı da artacaktır. Yani, daha uzun bir vade süresi tercih eden bireyler daha yüksek bir kazanç elde edilir.

Elbette, yüksek faiz oranları cazip olsa da, yatırılan miktarın faiz getirisini etkileyen diğer bir önemli faktör ise enflasyon oranıdır. Eğer enflasyon oranı, yatırılan miktarın faiz getirisinden daha yüksek ise, reel olarak kazanç sağlanması mümkün olmaz.

Yüzde 36 gibi yüksek bir faiz oranıyla mevduat hesabı açan bireyler, belirli bir süre sonunda yatırdıkları miktar üzerinden önemli bir getiri elde edebilirler. Ancak, mevduat hesabı açmadan önce faiz oranlarını, vade süresini ve enflasyonu dikkatlice değerlendirmek, sağlıklı bir yatırım kararı almak adına önemlidir.

200.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

4.997,26 TL

Net Kazanç

204.997,26 TL

N Kolay

N Kolay Bono

Standart Vadeli Hesap

%36

Faiz Oranı

5.996,71 TL

Net Kazanç

205.996,71 TL



ON

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap

%35

Faiz Oranı

5.830,14 TL

Net Kazanç

205.830,14 TL

Alternatif Bank

VOV Hesap

Standart Vadeli Hesap

%33

Faiz Oranı

5.496,99 TL

Net Kazanç

205.496,99 TL

300.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları



ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

7.495,89 TL

Net Kazanç

307.495,89 TL

Yapı Kredi

Dönüşüm Hesabı TL

Standart Vadeli Hesap

%32

Faiz Oranı

7.995,62 TL

Net Kazanç

307.995,62 TL

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

%32

Faiz Oranı

7.995,62 TL

Net Kazanç

307.995,62 TL

DenizBank

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

7.495,89 TL

Net Kazanç

307.495,89 TL

Fibabanka

Kiraz Hesap

Standart Vadeli Hesap

%30

Faiz Oranı

7.495,89 TL

Net Kazanç

307.495,89 TL