200.000 TL 2.el taşıt kredisi başladı! İş Bankası, Kuveyt Türk, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

İş Bankası, Kuveyt Türk, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları! 200.000 TL 2.el taşıt kredisi başladı- İkinci el otomobil sahibi olmak isteyenlerin finansman arayışı devam ediyor ve bankalardan taşıt kredisi çekmeyi planlayanlar faiz oranlarını araştırıyorlar. Hangi bankanın ikinci el taşıt kredisi kampanyasının daha kazançlı olduğu ve aylık taksitleri en düşük olan 200 Bin TL taşıt kredisinin hangi bankada olduğu merak konusu. Taşıt kredisi çekmek isteyenler için hangi bankaya başvurulduğunda daha avantajlı olunabileceği önem arz etmektedir.

48 Ay Vadeye Şartlı Onay!

Bankalar, ikinci el taşıt kredisi için müşterilere 48 ay vade seçeneği sunabilmektedir. Ancak bu durumun bir şartı bulunmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen prensiplere göre, bankalar 400 Bin TL'ye kadar kasko değeri olan ikinci el otomobiller için 48 aya kadar taşıt kredisi verebilmektedir. Eğer ikinci el otomobilin kasko değeri 400 Bin TL ile 800 Bin TL arasında ise, uygulama değişmekte ve en fazla 36 aya kadar vade ile taşıt kredisi kullanılabilmektedir.

48 Ay Vadeli 200 Bin TL Taşıt Kredisi Maliyet Hesaplama Tabloları!

Akbank, 48 ay vadeli 200 Bin TL ikinci el taşıt kredisi kullanımında aylık yüzde 2,20 faiz oranı uygulamaktadır. Bu kredi için aylık 7.554 TL taksit ödenirken toplam kredi maliyeti 363.707 TL olmaktadır.

Kuveyt Türk, ikinci el araç finansmanı için aylık yüzde 1,88 kar payı oranı uygulamaktadır. Bu durumda aylık taksit 6.993 TL, toplam maliyet ise 336.780 TL olmaktadır.

Vakıf Katılım, 48 ay vadeli 200 Bin TL ikinci el taşıt finansmanında aylık yüzde 1,89 kar payı oranını uygulamaktadır. Bu finansmanı kullanmanın sonucunda aylık taksit 7.010 TL, toplam maliyet ise 337.505 TL olmaktadır.

İş Bankası, 48 ay vadeli 200 Bin TL taşıt kredisinde aylık yüzde 2,05 faiz oranı uygulamaktadır.