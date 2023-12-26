2000 Sonrası SGK'lı Olanlar İçin Prim ve Yaş Tablosu Değişiyor

Emeklilik yaşını merak edenler için 2000 sonrası sigortalı olanlara özel tablo yayınlandı. Prim ve yaş şartında son durum...

2000 Sonrası SGK'lı Olanlar İçin Prim ve Yaş Tablosu Değişiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2023 11:30

İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun ve iki milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, 1999 ve 2000 sonrası işe başlayan kişiler için emeklilik sürecinde önemli değişiklikler öneriyor. Bu teklif, emeklilik için gerekli yaş ve prim şartlarını tamamlamak üzere olan vatandaşlara yönelik kademeli bir geçiş süreci getirilmesini amaçlıyor.

Kadın ve Erkeklerde Emeklilik Yaşları

Teklifin temel amacı, emeklilik şartlarını yerine getirmeye yakın olan bireyler için daha adil ve ulaşılabilir bir sistem oluşturmak. Bu çerçevede, kadın ve erkek çalışanlar için farklı yaş kriterleri belirleniyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 43 ile 50 arasında, erkekler için ise 45 ile 52 arasında değişen kademelerde düzenleniyor. Bu yaş sınırlamaları, hizmet sürelerine bağlı olarak belirlenmiş durumda. Örneğin, kadınlar için 11 yıldan fazla, 12 yıldan az hizmet süresi olanlar 43 yaşında, erkekler için ise 16 yıldan fazla, 17 yıldan az hizmet süresi olanlar 45 yaşında emekli olabilecek.

Teklif, ayrıca kadın çalışanlar için en az 20 yıl, erkek çalışanlar için ise en az 25 yıl fiili hizmet süresi tamamlama şartı getiriyor. Bu düzenleme, işe yeni başlayan ya da emeklilik için gerekli şartları henüz tamamlayamamış olan milyonlarca vatandaş için önemli bir fırsat sunuyor. Bu teklifin TBMM'de kabul edilip yasalaşması süreci, mevcut bakanlık bütçe görüşmeleri ve AK Parti'nin yeni torba yasa görüşmeleri nedeniyle 2024 yılına kadar uzayabilir. Bu gecikme, emeklilik planları yapan vatandaşlar için belirsizlik yaratıyor ve onları bekleyişe zorluyor.

Teklif Meclis'ten Geçecek

Eğer kabul edilirse, bu yasa değişikliği, 1999 ve 2000 sonrası iş hayatına atılan ve emeklilik için gerekli yaş ve prim şartlarını henüz tamamlayamamış olan bireyler için önemli bir avantaj sağlayacak. Bu düzenleme, Türkiye'nin emeklilik sisteminde önemli bir dönüşümü temsil ediyor ve çalışanların emeklilik haklarını daha erişilebilir kılmayı hedefliyor. Böylece, daha genç yaşlarda emeklilik ve daha uzun süreli bir emekli hayatı mümkün hale gelebilir. Bu teklifin etkileri, hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli olacak ve Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde yeni bir dönemi başlatabilir.

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