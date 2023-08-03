2000 sonrası SGK'lı emekli olana 2. EYT müjdesi oluştu! Emeklilik şansı geldi! Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı

Emeklilik şansı geldi! Kısmi yaş indirimi, Bağkur affı... 2000 sonrası SGK'lı emekli olana 2. EYT müjdesi oluştu- Emeklilik, ülkemizde yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi belirlenmiş şartların yerine getirilmesiyle bir hedef olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlar da emeklilik haklarından daha önce faydalanabilecekler.

Hizmet Tespit Davası ve Emeklilik Şartları

Bu noktada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulunuyor. İlk olarak, vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) arşiv kayıtlarının incelenmesi için başvurabilecekler. Eğer kişinin SGK kayıtlarında günsüz girişler bulunuyorsa ve bu girişler 8 Eylül 1999 tarihinden önce gerçekleşmişse, bu kayıtlar incelenecek ve günler tespit edilecektir. Bu aşamada, çalışma günlerinin kesin olarak tespit edilmesi büyük bir önem taşıyor.

Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Hakkı

Emeklilik hakkını elde edebilmek için tamamlanması gereken prim gün sayısı oldukça belirleyici bir faktördür. Genel olarak, 5 bin gün ile 5 bin 973 gün aralığında prim gününe ihtiyaç duyuluyor. Eğer bir birey, bu aralıktaki gün sayısını tamamlamışsa ve diğer şartları da yerine getiriyorsa, emeklilik hakkını elde edebilir.

Ancak özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önceki çalışma dönemlerinde prim ödenmemişse veya günler eksik gösteriliyorsa, emeklilik hakkının kazanılması zorlaşabilir. Bu noktada, emeklilik şartlarının yıllar içinde değiştiği ve güncellendiği unutulmamalıdır.

EYT'li vatandaşlar için yapılan düzenlemeler, emeklilik sürecinin daha erken başlamasına olanak tanıyor. Ancak prim gün sayısı, sigortalı olma süresi gibi belirleyici faktörler hala önemini koruyor. Bireylerin, emeklilik hakkını kazanabilmek için gerekli şartları sağladığından emin olmaları ve gerektiğinde SGK ile iletişime geçmeleri büyük bir önem taşıyor.