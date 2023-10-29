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2. torba yasa maddeleri belli oldu! 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, staj ve çıraklık

2023 yılı Türkiye için önemli bir yıl olarak başladı ve bu yılın gündemlerinden biri, 2. torba yasa maddeleri oldu. B

2. torba yasa maddeleri belli oldu! 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, staj ve çıraklık
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-10-2023 12:51

irçok kişi tarafından merakla beklenen ve araştırılan bu yasa, Türkiye'nin çeşitli kesimlerini yakından ilgilendiriyor. İşte 2. torba yasa ile ilgili merak edilenler:

Yeni Torba Yasa Maddeleri ve İçeriği Ne Olacak?

Yeni torba yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşüldükten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ancak yasa metni henüz netleşmediği için içeriği hakkında kesin bilgiler vermek şu aşamada mümkün değil. Bununla birlikte, bazı önemli konuların yeni torba yasada ele alınması beklenmektedir.

Torba Yasa Ne Zaman Açıklanacak?

TBMM Başkanlığı, torba yasa teklifi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamıştır. Ancak kulislerde edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması beklenmektedir.

Beklenen Torba Yasa Maddeleri

1. Emekliye Cumhuriyet İkramiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu madde, emeklilere tek defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödenmesini içermektedir. Bu ödemenin torba yasa ile yasal zemine oturtulması beklenmektedir.

2. Memur ve Emekli Maaş Zammı

Torba yasada, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına dair düzenlemelerin yer alması beklenmektedir. Toplu sözleşme oranlarına ek olarak memur maaşlarına ek bir iyileştirme yapılabilir.

3. Ev Hanımlarına Emeklilik

Ev hanımları için isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyerek emeklilik hakkı tanınması planlanmaktadır. Belirli bir prim ödeme süresini ve yaş şartını yerine getiren ev hanımları emekli olabilecekler.

4. Taşerona Kadro

Taşeron işçilerin kadroya alınması ve iş güvencelerinin artırılması hedeflenmektedir. Taşeron işçilerin kadroya geçişi ile ilgili düzenlemelerin torba yasada ele alınması beklenmektedir.

5. Aile ve Gençlik Bankası Kredi Paketi

Aile ve Gençlik Bankası'nın gençlere yönelik kredi paketi ile yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin lira kredi verilmesi planlanmaktadır.

6. Esnafların Bağ-Kur Primlerinin Düşürülmesi

Küçük esnafların Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi gündemdedir. Bu düzenleme ile esnaflar daha hızlı emekli olabilecekler.

Torba yasa maddeleri, Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği bir konu haline gelmiştir. Ancak yasanın içeriği resmi olarak açıklanmadığı için, detayların TBMM'de görüşüldükten sonra netleşmesi bekleniyor. 

Sivil toplum örgütleri, emeklilere verilecek Cumhuriyet İkramiyesi'nin emeklilik maaşlarına önemli bir katkı sağlayacağını ve emeklilerin yaşam standartlarını yükselteceğini belirtiyorlar. Ayrıca, ev hanımlarının emeklilik hakkına sahip olabilmesinin kadınların ekonomik bağımsızlığını artıracağına inanıyorlar.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ise çalışanlar ve emekliler arasında önemli bir konu. Uzmanlar, bu zammın enflasyonla başa çıkma ve yaşam maliyetlerini karşılama konusunda kritik bir rol oynayacağını vurguluyorlar.

Taşeron işçilerin kadroya alınması, iş güvencesinin artırılması ve küçük esnafın prim gün şartlarının düşürülmesi, ekonomik istikrarı ve iş güvencesini artırmaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

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