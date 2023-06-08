2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere can alıcı uyarı! Fiyatlar için kritik tarih açıklandı! Vatandaşlar şaşkın!

Vatandaşlar şaşkın! 2. el veya sıfır otomobil almak isteyenlere can alıcı uyarı! Fiyatlar için kritik tarih açıklandı- Otomotiv sektörü, modüler üretim sistemiyle çalışarak çelik üretimini bir noktada, elektronik aksamların üretimini ise farklı bir noktada gerçekleştirmektedir. Ancak pandemi süreci, üretimi ciddi şekilde etkilemiş ve hammadde ile lojistik sorunları ortaya çıkmıştır. Günümüzde dünya genelinde otomobil fiyatları artış göstermektedir. Ülkemizde de özellikle suni fiyat artışlarının temel nedeni olan arz sıkıntısı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Arz sıkıntısı devam ederken, bu yıl üretim miktarının geçmiş yıllara göre artması beklenmektedir. Ancak arz sıkıntısının pandemi öncesi seviyelere en erken 2025 yılında ulaşması öngörülmektedir. Sorunun ortadan kalkmasıyla birlikte, beraberinde getirdiği piyasa olumsuzlukları da son bulacaktır.

Sıfır araba fiyatları, 2023 yılı itibarıyla artış göstermeye devam ediyor. Bunun başlıca nedenleri arasında döviz kurlarındaki dalgalanmalar, malzeme maliyetlerindeki yükseliş ve vergi düzenlemelerindeki değişiklikler yer alıyor. Özellikle yüksek talep nedeniyle arz sıkıntısı yaşanan bazı modellerde fiyatlar oldukça yüksek seviyelere ulaşabiliyor. Öte yandan, ikinci el araba piyasası da hareketli bir dönemden geçiyor. Pandemi sürecinde ekonomik zorluklarla karşılaşan bazı kişiler araçlarını satmak zorunda kaldı ve bu durum ikinci el araba arayanlar için fırsatlar sunuyor. Ancak, ikinci el araba fiyatları da genel olarak yükseliş eğiliminde. Bunun nedenleri arasında sıfır araba fiyatlarındaki artışın yanı sıra talep ve arz dengesizliği, araçların yaşına ve kilometre durumuna göre değişen faktörler yer alıyor.

Sıfır araba almayı düşünenler için, fiyat aralıkları marka, model, donanım özellikleri ve ekstralarına göre oldukça geniş bir yelpazede değişebiliyor. Her marka ve modelin kendine özgü fiyat politikaları bulunuyor. Özellikle popüler ve lüks markalara ait araçlar daha yüksek fiyatlarla satılıyor. Ayrıca, vergi düzenlemeleri, kredi faiz oranları ve otomotiv sektöründeki diğer gelişmeler de fiyatları etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

İkinci el araba almayı düşünenler ise araştırmalarını dikkatlice yapmalı ve aracın geçmişi, kilometresi, teknik durumu gibi önemli faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. İkinci el araba fiyatları, genellikle sıfır araba fiyatlarına göre daha uygun olabilir, ancak bu fiyatlar da araçların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca, pazarlık yapma imkanı da ikinci el araba alırken değerlendirilebilecek bir faktördür.

Fiyatların düşmesi için hangi adımlar atılmalıdır?

Arz sorununun yarattığı piyasa ortamı, kayıt dışı ticaret, araç stoklama ve aşırı fiyat talepleri gibi suni fiyat artışlarına yol açan diğer sorunları da beraberinde getirmektedir.

Kayıt dışı ticaret, bu sorunların en önemlilerinden biridir. Vergi ve gider sorumluluğu olmayan kişiler, bu avantajı kullanarak istedikleri fiyata istedikleri sürede araçları satışa sunmaktadır. Zamanla talep edilen yüksek fiyatlar, piyasada suni bir artışa neden olmaktadır.

Verilerimiz, satışların %45'inin kayıt dışı ticaret amacıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum, suni fiyat artışlarının yanı sıra vergi kaybıyla da ekonomimiz açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) ve İstanbul Ticaret Odası olarak, bu sorunları en aza indirgemek için çalışmalar yürütmekteyiz. Geçtiğimiz yıl 6+6 yönetmeliği gibi bazı uygulamalara geçilmiş olsa da, bu uygulamaların beklenen etkiyi yaratmadığı gözlemlenmektedir.