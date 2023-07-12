2. el araçlar sudan ucuza satılıyor! Galericiler isyanda! Devlet kurumları Opel, Peugeot, Dacia, Renault, BMW, Audi'leri satışa çıkardı!

Son dönemde, kamuya ait kurumlar tarafından ilan.gov adresi üzerinden uygun fiyatlı ikinci el araç satışları yapıldığı duyuruldu. Farklı illerde bulunan Adliyeler, İcra Der, bu ilanlar aracıaireleri ve Mahkemellığıyla uygun fiyatlarla araç satışı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Toplamda 86 aracın satışa çıktığı ilanlarda 23 farklı marka aracın yer aldığı görüldü.

Hangi Marka Araçlar Satılıyor?

İlanlara göz attığımızda farklı markalara ait araçların satışa sunulduğunu görmekteyiz. İşte bazı markaların satışta olan araç sayıları:

Alfa Romeo: 1 araç

Audi: 6 araç

BMW: 5 araç

Citroen: 3 araç

Fiat: 4 araç

Ford: 6 araç

Hyundai: 3 araç

Isuzu: 2 araç

Lada: 1 araç

Mercedes-Benz: 11 araç

Mitsubishi: 1 araç

Nissan: 1 araç

Opel: 4 araç

Peugeot: 2 araç

Proton: 1 araç

Renault: 11 araç

Skoda: 4 araç

Suzuki: 1 araç

Tata: 1 araç

Tofaş: 1 araç

Toyota: 1 araç

Volkswagen: 13 araç

Volvo: 2 araç

Fiyatları Ne Kadar?

İlanlardaki araçların fiyatları da oldukça çeşitlidir. İşte bazı araçların fiyatları:

2005 model Alfa Romeo araç 250 bin TL

1994 model Tofaş Şahin otomobil 80 bin TL

2016 model Volkswagen Passat 650 bin TL

2014 model Hyundai araç 420 bin TL

1999 model Mitsubishi Carisma araç 160 bin TL

2015 model Volkswagen araç 730 bin TL

2011 model Mercedes C180 780 bin TL

2021 model Renault otomobil 531 bin TL

2012 model Fiat Linea Pop 1.3 M. Jet 220 bin TL

2006 model Renault Megane 2 EXP 1.5 DCI PK otomobil 356 bin TL

2017 model Ford 1.6 sedan araç 700 bin TL

2017 model Fiat Egea 540 bin TL

2014 model Mercedes-Benz C 180 araç 992 bin 500 TL

2017 model Volkswagen Arteon (1.5 TSİ) araç 800 bin TL

2014 model Renault araç 237 bin 800 TL

1989 model Renault R11 araç 50 bin TL

1991 model Suzuki otomobil 90 bin TL

2018 model Ford otomobil 875 bin TL

2015 model Isuzu araç 575 bin TL

2010 model Mercedes C 180 K 1.6 649 bin TL

2013 model BMW 1 milyon 200 bin TL

2016 model Volkswagen araç 850 bin TL

1991 model Suzuki otomobil 90 bin TL

2015 model Isuzu araç 575 bin TL

2010 model Mercedes C 180 K 1.6 649 bin TL

Mercedes-Benz C200 1.6 AMG 950 bin TL

2013 model BMW 1 milyon 200 bin TL

2006 model AUDI A3 araç 250 bin TL

2020 model Fiat Egea Sedan Urban Plus 653 bin TL

2016 model TOYOTA araç 570 bin TL

2015 model Ford Mondeo 280 bin TL

1999 model Isuzu araç 310 bin TL

2015 model RENAULT FLUANCE 1.5 DCI tipli araç 450 bin TL

2021 model FİAT EGEA SEDAN S2 EASY 1.4 FİRE tipli araç 410 bin TL

Araçları Nasıl Alabilirim?

Bu araçları satın almak isteyen kişilerin UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden e-satış bölümüne girerek teklif vermesi gerekmektedir. Bu şekilde araçları satın alma fırsatınız olacaktır.

Bu ilanlar, ikinci el araç arayışında olanlara önemli bir fırsat sunmaktadır. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araçlar, araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.