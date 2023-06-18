2, 3 odalı TOKİ dairelerine 240 ay vade 60.000 TL peşinatla sahip olun! 3.300 TL ev taksiti ödeyin!

3.300 TL ev taksiti ödeyin! 2, 3 odalı TOKİ dairelerine 240 ay vade 60.000 TL peşinatla sahip olun- TOKİ (Toplu Konut İdaresi), dar gelirlilere destek olmak amacıyla harekete geçti ve önümüzdeki dönemlerde yeni konut projelerini hayata geçireceğini duyurdu. Bu açıklama sosyal medyada büyük bir olumlu tepkiyle karşılandı. Ev sahibi olmak isteyen ancak yüksek konut fiyatları nedeniyle kiralıkta yaşamak zorunda kalan bireyler, yeni projeler sayesinde artık kendi evlerine sahip olma imkânına kavuşacaklar.

Proje kapsamında, farklı büyüklüklerde 2 veya 3 odalı evler inşa edilecek. Böylece geniş ailelerden küçük ve konforlu bir ev arayanlara kadar herkes isteklerine uygun bir konut bulabilecek. Projelerin sadece büyük şehirlere değil, ülkenin dört bir yanına yayılacak olması da ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Bu sayede TOKİ aracılığıyla bütçenize uygun bir konut sahibi olabileceksiniz!

İNDİRİM MÜJDESİ!

Ev fiyatlarının son zamanlarda oldukça yükseldiği günlerde, TOKİ'nin başlatacağı indirimli fiyatlarla evler adeta bir ilaç gibi gelecek. İlk bilgilere göre, ev fiyatlarının 400.000 TL civarına kadar düşeceği ifade ediliyor. Bir ev sahibi olmak isterseniz, farklı ödeme planları arasından tercih yapma imkânınız olacak. Yüzde 10 civarında bir peşinat ödeyerek 180 aya kadar vadelerle veya yüzde 20 peşinatla 240 aya kadar vadelerle ödeme yapabilirsiniz. Peşinat ödemeleri e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Eğer borcunuzu peşin olarak ödeyip tapunuza hızla kavuşmak isterseniz, evinizi yüzde 22 indirimle satın alabileceksiniz.

KAMPANYA ŞARTLARI

TOKİ projelerine katılmak isteyenlerin daha önce bu projelere katılıp ev sahibi olmamış olmaları gerekmektedir. Projelere katılma koşulları oldukça basit tutulmuştur. İkamet önkoşulu bulunmaktadır ve projenin yapıldığı ilde bir yıldır ikamet ettiğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Hane halkının aylık geliri 15.000 TL'nin altında olmalıdır.

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