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1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu görücüye çıktı: 2000 2008 arası 47, 48, 49, 50, 51 yaş şartı önerisi

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası, Türkiye'de birçok kişinin emeklilik hakkını kazanması için beklediği bir düzenlemeydi. Ancak, bu yasa sadece 8 Eylül 1999 ve öncesi işe giren kişileri kapsıyordu. 

1999 sonrası kademeli emeklilik tablosu görücüye çıktı: 2000 2008 arası 47, 48, 49, 50, 51 yaş şartı önerisi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 08:18

İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişileri kapsayan EYT yasası, yaş şartının kaldırılması ve prim ve hizmet yılı şartlarının yerine getirilmesi durumunda emeklilik hakkını kazandırmıştı. Ancak, EYT yasası sadece bu tarihler arasında işe girenleri kapsamaktaydı. Bu durum, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler için erken emeklilik hakkının kaybedilmesi anlamına geliyordu.

Bu nedenle, 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayan kişiler, kendilerine kademeli emeklilik hakkı verilmesini talep ettiler. Bu kişiler, sadece bir günle emekliliği kaçırdıklarını ve 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Bu talepler sonucunda, kademeli emeklilik yasası gündeme geldi.

 

Kademeli Emeklilik Tablosu Önerisi

Kademeli emeklilik tablosu, işe giriş tarihine göre emeklilik yaşını belirleyen bir düzenlemeyi içerir. Örneğin, işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 ile 2000 arasında olan kişiler için kadınlarda 43 yaş, erkeklerde ise 45 yaş ve 6,250 prim günü ile emeklilik hakkı tanıyan bir tablo önerilmektedir. Ayrıca, bu tabloya göre işe giriş tarihine bağlı olarak prim günü şartı 7,000 güne ve yaş şartı kadınlarda 50, erkeklerde ise 52 yaşa kadar çıkartılmaktadır.

EYT Emeklilik Tablosu

EYT emeklilik tablosu, 1999 ve öncesinde işe giren kadınlar ve erkekler için prim gün şartlarını içerir. İşe giriş tarihine göre değişen prim günü şartını tamamlayan kişiler emeklilik hakkını elde edebilirler. Örneğin, işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kadınlar ve erkekler için 5975 prim gün şartı ile 5000 prim gün şartı arasında değişen prim şartları uygulanacaktır.

EYT yasası ve kademeli emeklilik tablosu, Türkiye'de emeklilik sisteminin adaletli bir şekilde düzeltilmesi için önemli bir adım olabilir. Bu düzenlemeler, birçok kişinin emeklilik planlarını etkileyebilir ve emeklilik hakkını kazanmak isteyenler için yeni fırsatlar sunabilir. Bu nedenle, bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmek önemlidir.

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