180, 120 ay vade seçenekleri! Bu konut kredileri kira öder gibi ev sahibi yapıyor! Düşük faiz var, peşinat yok!

Özellikle son dönemde bankaların sunduğu düşük faiz oranları, uzun vade seçenekleri ve peşinatsız kredi fırsatları, vatandaşların ev sahibi olma yolunda büyük bir kolaylık sağlıyor. Peki, bu avantajlı konut kredisi kampanyaları neler? Hangi bankalar en uygun koşulları sunuyor? İşte detaylar...

%100 Mortgage Peşinatsız Konut Kredisi

Garanti BBVA'nın sunduğu %100 Mortgage konut kredisi, peşinat derdini tamamen ortadan kaldırarak ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kredi paketi ile alınmak istenen evin ekspertiz değerinin tamamı kredilendirilebiliyor. Yani, ev almak isteyenlerin cebinden hiç para çıkmadan, sadece aylık taksitlerle ev sahibi olmaları mümkün hale geliyor.

Garanti BBVA'nın bu özel konut kredisi paketi, özellikle ilk defa ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Banka, müşterilerine özel faiz oranları ve esnek ödeme planları ile ev sahibi olma yolunda onlara destek oluyor.

180 Ay Vadeli 1.000.000 TL Konut Kredisi Seçenekleri

Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi için bankaların sunduğu konut kredisi kampanyaları büyük bir fırsat anlamına geliyor. Özellikle uzun vade seçenekleri ve düşük faiz oranları, bu hayalin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynuyor. 180 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi seçenekleri, bu kapsamda dikkat çeken en cazip teklifler arasında yer alıyor. İşte bu konuda öne çıkan iki bankanın sunduğu kredi paketleri ve detayları:

QNB Finansbank Mortgage-Sigortalı Konut Kredisi

QNB Finansbank, Mortgage-Sigortalı konut kredisi paketi ile müşterilerine cazip bir teklif sunuyor. Bu kredi paketi, toplamda 5.981.685 TL'ye kadar geri ödeme imkanı sunarken, faiz oranı %3,31 olarak belirlenmiş. Aylık taksit miktarı ise 33.195 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu kredi paketinin en büyük avantajlarından biri, kredi tutarının sigortalı olması. Yani, kredi kullanan kişinin başına herhangi bir olumsuz durum gelmesi halinde, kredi borcu sigorta tarafından karşılanıyor. Bu, müşterilere ek bir güvence sunarak, olası risklere karşı koruma sağlıyor.

Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

Garanti BBVA'nın Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage adlı kredi paketi, özellikle kirada oturan ve ev sahibi olmak isteyenlere yönelik bir teklif. Bu kredi paketi ile 6.359.604 TL'ye kadar geri ödeme yapma imkanı sunuluyor. Faiz oranı ise %3,52 olarak belirlenmiş. Aylık taksit miktarı 35.270 TL. Bu kredi paketinin en dikkat çekici özelliği, hayat sigortası ile birlikte sunulması. Bu sayede, kredi kullanan kişinin başına gelebilecek olumsuz durumlar karşısında, kredi borcu sigorta tarafından karşılanıyor.

Konut Kredisi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Konut kredisi alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır: