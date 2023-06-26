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18-36 yaş aralığında TCDD personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR TCDD işçi alımı ilanları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), seçim sonrasında eksik kadrolarını yenilemek ve yeni istihdam sağlamak amacıyla personel alımlarını başlattı.

18-36 yaş aralığında TCDD personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte İŞKUR TCDD işçi alımı ilanları
Yayın Tarihi : 2023-06-26 17:26

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), seçim sonrasında eksik kadrolarını yenilemek ve yeni istihdam sağlamak amacıyla personel alımlarını başlattı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılan duyurularla ilk bilgiler de ortaya çıkmaya başladı.

TCDD, ülke genelinde iş arayan vatandaşlara yönelik personel alım ilanlarına başladı ve farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere personel ihtiyacı olduğunu belirtti.

Haziran 2023 tarihli TCDD personel alımı ilanı detayları paylaşılırken, başvuru yapacak adayların 18-36 yaş aralığında olması gerektiği ifade edildi. TCDD, eksik kadrolarını belirleyerek personel alımlarını gerçekleştirmek için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile işbirliği yapmaktadır.

TCDD, demiryolu yol yapımları, bakım ve onarım makineleri gibi alanlarda görevlendirilecek işçilere de fırsat sunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları araştırmaları gerekmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı ve detaylı şartlar hakkında bilgi almak için adayların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilgili ilanlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Haziran 2026 tarihli TCDD personel alım ilanı, iş arayanlar için umut verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. İlgilenen adayların başvuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

TCDD PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • En az 18 yaşında olmak,
  • En az meslek lisesi mezunu olmak,
  • C veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
  • Başvurulan pozisyondaki özel şartları sağlamak,
  • Görevin icra edilmesini engelleyecek sağlık sorunları bulunmamak,
  • Güvenlik ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

Yukarıdaki başvuru şartlarını sağlayan her birey, 26 Haziran 2023 tarihinden itibaren TCDD'nin boş kadrolarına başvurma hakkı kazanacaktır.

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