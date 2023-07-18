18-31 Temmuz bekçilik başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR-E-devlet bekçilik başvuru işlemleri pa.edu.tr'de

Bekçilik pozisyonuna başvuracak adaylar, Polis Akademisi resmi sayfası veya e-devlet sistemi üzerinden müracaat yapabilirler. 2023 yılı Temmuz ayında başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak henüz 2023 bekçilik sınav tarihleri hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Sınav tarihleri açıklandığında, sayfamızda detaylı bilgilere yer vereceğiz.

Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bekçilik başvuruları için adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden veya e-devlet sisteminden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. E-devlet parolasıyla giriş yaparak ön başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlarda, başvuru şartlarını sağlayan ve ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı, sözlü ve fiziki parkur olmak üzere üç aşamada değerlendirilir.

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü sayfaları üzerinden başvuru formunu dolduran adaylar başvuru işlemlerini tamamlamış olurlar. Başvurular 3 farklı şekilde gerçekleştirilebilir: www.pa.edu.tr ve İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuruları değerlendiren sonuçlarınızı e-devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

E-devlet sistemi üzerinden oluşturulan ön başvurular, bekçilik alım ilanları ve başvuru tarihleri arasında gerçekleştirilir. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. E-devlet üzerinden bekçilik başvuru adımlarını finans365.com olarak sayfamızda detaylı bir şekilde paylaşıyoruz.

Bekçilik Alımı Şartları Nelerdir?

Bekçilik pozisyonu için başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İlkokulu tamamlamış olmak, Askerlik görevini tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, En az 167 cm boyunda olmak, Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak, Başvuru tarihleri içinde 18 yaşını tamamlamış olmak ve 31 yaşını doldurmamış olmak, Başvuru tarihleri kapsamında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, Sağlık yönetmeliği hükümleri dışında polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak, Memuriyete engel bir durumun olmaması, Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde tedavisi görmemiş veya tedavi altında olmamak, Silah taşıma veya silahlı görev yapma konusunda hukuki bir engelin olmaması, Terör örgütlerinin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüşlerine ve mitinglerine karışmamış veya desteklememiş olmak, Ağır hapis cezası almamış veya 6 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak (hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı suçlar gibi), Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak, Adayın ve eşinin yüz kızartıcı suçlardan sabıka kaydının bulunmaması.

Bekçilik pozisyonuna başvuracak adaylar, Polis Akademisi resmi sayfası veya e-devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruları tamamlayan adaylar, yazılı, sözlü ve fiziki parkur aşamalarından geçerek değerlendirilirler. Bekçilik alım ilanları ve başvuru tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden ön başvuru yapılmaktadır. Başvurularınızı zamanında ve şartları sağlayarak gerçekleştirmeniz önemlidir. Başvuru şartlarına dikkat ederek müracaatınızı tamamlayabilirsiniz.