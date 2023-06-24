18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı? PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları

PTT personel alımı başladı mı? İşte başvuru şartları... 18-30 yaş arası PTT personel alımı tarihleri resmen açıklandı mı- PTT'nin 2023 yılında personel alımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle, başvuru tarihleri ve kadro bilgileri hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Adaylar, güncel gelişmeleri yakından takip etmeli ve resmi açıklamaları beklemelidir.
PTT personel alımı için genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında Türk vatandaşı olma, belirli bir yaş aralığında olma, kamu haklarından yasaklı olmama ve belirli suçlardan hüküm giymeme gibi kriterler yer almaktadır. Adaylar, başvuruda bulunmadan önce ilanın yayımlanmasıyla birlikte güncel şartları detaylı bir şekilde incelemelidir. PTT'nin personel alımıyla ilgili yapacağı resmi açıklamaları takip ederek, başvuru süreci ve şartları hakkında doğru ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
PTT Personel Alımı İçin Genel Şartlar
PTT personel alımı için adayların bazı genel şartlara uygun olmaları gerekmektedir. İşte bu şartların detayları:
-
Türk Vatandaşı Olmak: PTT personel alımı için başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ancak, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alanlar ve PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler bu şartın dışındadır.
-
Yaş Şartı: PTT personel alımı için başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.
-
Kamu Haklarından Yasaklı Olmamak: PTT personel alımı için başvuru yapacak adaylar kamu haklarından yasaklı olmamalıdır.
-
Hapis Cezası Almamış Olmak: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak veya affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkum olmamak.