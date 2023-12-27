17 bin TL kaç dolar? 2024 Asgari Ücret kaç dolar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan, son dakika Asgari Ücreti açıkladı. Asgari Ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı.

18 bin TL Asgari Ücret ve yılda 2 kez zam isteyen işçi tarafının istediği olmasa da Türk İş başkanı Ergün Atalay pazarlıklardan mutlu olan işveren kanadı olduğunu dile getirdi.

Ancak Asgari Ücret 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle %49 zamlandı!

17 bin TL kaç dolar ediyor?

Asgari Ücret 578 dolar oldu. 1 doların 29,40 TL olduğu an itibariyle Asgari Ücret ile 578 dolar alınabiliyor.