17 bin TL kaç dolar? 2024 Asgari Ücret kaç dolar oldu?

17 bin TL kaç dolar? 2024 asgari ücret kaç dolar oldu? Asgari Ücret dolar hesaplama!

17 bin TL kaç dolar? 2024 Asgari Ücret kaç dolar oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 20:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan, son dakika Asgari Ücreti açıkladı. Asgari Ücret 17 bin 2 TL olarak açıklandı.

18 bin TL Asgari Ücret ve yılda 2 kez zam isteyen işçi tarafının istediği olmasa da Türk İş başkanı Ergün Atalay pazarlıklardan mutlu olan işveren kanadı olduğunu dile getirdi. 

Ancak Asgari Ücret 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle %49 zamlandı!

17 bin TL kaç dolar ediyor?

Asgari Ücret 578 dolar oldu. 1 doların 29,40 TL olduğu an itibariyle Asgari Ücret ile 578 dolar alınabiliyor.

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