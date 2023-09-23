16,3 milyon emekli için düğmeye basıldı! 29 Ekim’de 5 bin TL hesaplara yatacak! Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereliğine mahsus emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için çalışma başladı.

Emekliler için müjdeli haber geldi! Türkiye genelinde 16,3 milyon emekli için düğmeye basıldı. Her yıl olduğu dini bayramlarda olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı’na özel bir ikramiye verilecek. Ancak bu seferki ikramiye önceki yıllardan farklı olarak bir kereliğine mahsus olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hesaplara yatacak olan bu ikramiye, emeklileri sevindirecek cinsten. Her bir emekliye 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu ödeme, Cumhuriyetin 100. yılı için özel olarak hazırlanan bir jest olarak değerlendiriliyor.

Emeklilere yapılacak olan bu ödeme için çalışmalar başladı. Hükümet yetkilileri, ödemelerin zamanında ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alıyor. Emeklilerin heyecanla beklediği bu ikramiye, onların maddi açıdan rahatlamasını sağlayacak ve Cumhuriyet Bayramı coşkusunu daha da artıracak.

16,3 milyon emekli için düğmeye basıldı! 29 Ekim’de hesaplara yatacak olan 5 bin TL ikramiye, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir jest olarak emeklilere sunuluyor. Bu ödeme, emeklilerin maddi durumunu güçlendirecek ve Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını daha da derinleştirecek.

Edinilen bilgiye göre ikramiye düzenlemesi Ekim ayında Meclis'e getirilecek ekonomik torba tasarıya eklenecek. Ekim ayı başında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi beklenen torba tasarının, ek düzenlemeler nedeniyle Ekim ayı sonuna kadar sarkabileceği belirtiliyor. İkramiyenin Cumhuriyet'in 100. yılında ödenebilmesi için 29 Ekim'e yetiştirilmesi için çalışma yürüten bürokratların, torba teklifi 2024 bütçe kanunundan önce AK Parti Meclis Grubu'na sunacağı bildirildi.

Olası aksaklıklar dikkate alınarak ödemelerin yılbaşından önce yapılabileceği belirtiliyor. Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyeleri için hem bakanlıklara hem de AK Parti Meclis yönetimine talimat verdiğini, hazırlıkların bu çerçevede devam ettiğini söyledi.