16 milyon emekliyi ilgilendiriyor! 29 Ekim'de Ödenecek İkramiye İptal mi Oldu?

Temmuz ayında yapılan emekli maaş zammı enflasyon karşısında ezilmeye devam ederken, bu kapsamda hükümet özellikle de TBMM'nin açılması sonrasında hummalı bir şekilde çalışmaya başlamış bulunuyor. Bu kapsamda emekliye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları sebebiyle 5.000 TL tek seferlik ikramiye verileceği açıklanmıştı. Resmi olarak açıklama yapılmasa da hükümete yakın yayın organlarının paylaşımları bu iddiaları alevlendirmişti. Ancak Cumhuriyet ikramiyesi ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Peki Cumhuriyet ikramiyesi verilmeyecek mi? Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi iptal mi oldu? İşte detaylar...

Emekli maaş zammının enflasyon karşısında ezildiği bugünlerde emeklinin, hükümete Zam konusunda serzenişte bulunduğu biliniyor. Emekliye bu kapsamda Yıl sonuna kadar yeni bir zam yapılmayacağı ancak 29 Ekimde Cumhuriyet ikramiyesi adı altında 5.000 TL Ek ödeme yapılacağı konuşulmaktaydı. Ancak son dakika gelişmelerde emekli vatandaşa verilmesi planlanan 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesinin iptal edildiği konuşuluyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları sebebiyle emekliye 5000 TL ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılına başlaması sonrasında gözler açıklaması yapılacak olan cumhuriyet ikramiyesini çevrilmiş bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda çalışmalarının devam ettiği bilinirken, bütçe maliyetinin yetip yetmeyeceği ve bu durumun da ikramiyelere nasıl yansıyacağı açıklaması bekleniyor.

Yapılan hesaplamalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikramiye tasarısının sunulacağı ve Erdoğan'ın da emekliye 5.000 TL ikramiye konusunda karar vereceği biliniyor. Uzmanlar ise Cumhuriyet ikramiyesi ile alakalı birçok fikir ortaya atarken, kimi uzmanlar Cumhuriyet ikramiyesinin verilmeyeceğini belirttiyor kimi uzmanlarda 5000 TL olarak belirtilen ikramiyenin yarısının ödeneceğini iddia ediyor.

Emekli ara zam beklentisine girmiş iken Cumhuriyet ikramiyesinin de yarı yarıya düşmesi hayallerin suya düşmesine Mahal verecek. Ancak konu ile alakalı hükümet tarafından resmi bir açıklama yer almıyor. Cumhuriyet ikramiyesi ile alakalı yapılacak olan ilk Açıklama ile birlikte haberimiz güncellenecektir...