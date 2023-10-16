Advert

16-20 Ekim: Bu hafta temettü dağıtacak hisseler hangileri?

Borsa yatırımcılarının gözü, hisse senetlerinin değer kazanmasının yanı sıra temettü dağıtan şirketlerin açıklamalarında.

16-20 Ekim: Bu hafta temettü dağıtacak hisseler hangileri?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 08:20

Temettü ödemeleri, yatırımcılar için önemli gelir kaynaklarından biri ve bu hafta borsada işlem gören bazı şirketlerin temettü tarihleri belli oldu. İşte son dakika temettü bilgileri:

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında ilk sırada Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) yer alıyor. DURDO hissesi, 17 Ekim 2023 Salı günü net 0.144 TL'lik temettü ödemesi yapacak. Ayrıca, 3. taksit temettü verimi yüzde 1.45 seviyesinde olacak. Bu, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olabilir.

Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)

İkinci sırada temettü dağıtacak şirket, Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) olarak belirlendi. YKSLN hissesi de 17 Ekim 2023 Salı günü hisse başına net 0.09 TL'lik temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü verimi oranı ise yüzde 0.82 seviyesinde olacak. Bu, yatırımcılar için ek gelir sağlayacak bir fırsat sunuyor.

MAKİM Makina Kimya Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM)

Üçüncü sırada ise MAKIM Makina Kimya Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM) yer alıyor. Şirket, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü temettü ödemesi yapacak. Temettünün net değeri 0.1491427 TL seviyesinde olacak ve temettü verimi yüzde 0.78 seviyesinde olacak. MAKIM hissesi, yatırımcılara temettü geliri sağlama potansiyeli sunuyor.

Bu temettü ödemeleri, yatırımcılar için ek gelir kaynağı olabilir ve hisse senedi sahipleri için önemli bir maddi avantaj sağlayabilir. Temettü dağıtan şirketlerin hisseleri, uzun vadeli yatırım stratejileri için de cazip olabilir. Yatırımcılar, bu bilgileri dikkate alarak portföylerini çeşitlendirebilirler.

Temettü Dağıtan Şirketler: Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Temettü dağıtan şirketler, yatırımcılar için düzenli bir gelir kaynağı oluşturabilir. Temettü ödemeleri, hisse senetlerini elinde tutan yatırımcılara şirketin karından pay verme şeklidir. Bu ödemeler, yatırımcılara düzenli aralıklarla ek gelir sağlar ve uzun vadeli yatırım stratejileri için de cazip olabilir. Temettü dağıtan şirketler, yatırımcılara hem hisse senetlerinin değer artışından kazanç sağlama, hem de düzenli temettü geliri elde etme fırsatı sunar.

Benzer Haberler
Asgari ücrete zam, taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro müjdeleri ardı ardına geliyor! Asgari ücrete zam, taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro müjdeleri ardı ardına geliyor!
Son dakika: Aylık geliri 30.000 TL'nin altında olanlara TOKi'den konut müjdesi! Aylık taksitler 2.000 TL Son dakika: Aylık geliri 30.000 TL'nin altında olanlara TOKi'den konut müjdesi! Aylık taksitler 2.000 TL
Yargı 68. Bölüm Fragmanı: Ceylin ve Ilgaz, Mercan'ın İzini Sürüyor! Yargı 68. Bölüm Fragmanı: Ceylin ve Ilgaz, Mercan'ın İzini Sürüyor!
Ekonomik sürüşün vücut bulmuş hali! 40 TL maliyetle 100 km gidebiliyor Ekonomik sürüşün vücut bulmuş hali! 40 TL maliyetle 100 km gidebiliyor
65 Yaş ücretsiz ulaşım krizi çözülemiyor! Kamu araçlarını kullansınlar 65 Yaş ücretsiz ulaşım krizi çözülemiyor! Kamu araçlarını kullansınlar
Yargı 68. Bölüm Fragmanı: Mercan'ı kim kaçırdı? Yargı 68. Bölüm Fragmanı: Mercan'ı kim kaçırdı?
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!