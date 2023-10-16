16-20 Ekim: Bu hafta temettü dağıtacak hisseler hangileri?

Temettü ödemeleri, yatırımcılar için önemli gelir kaynaklarından biri ve bu hafta borsada işlem gören bazı şirketlerin temettü tarihleri belli oldu. İşte son dakika temettü bilgileri:

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında ilk sırada Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) yer alıyor. DURDO hissesi, 17 Ekim 2023 Salı günü net 0.144 TL'lik temettü ödemesi yapacak. Ayrıca, 3. taksit temettü verimi yüzde 1.45 seviyesinde olacak. Bu, yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı olabilir.

Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN)

İkinci sırada temettü dağıtacak şirket, Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) olarak belirlendi. YKSLN hissesi de 17 Ekim 2023 Salı günü hisse başına net 0.09 TL'lik temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü verimi oranı ise yüzde 0.82 seviyesinde olacak. Bu, yatırımcılar için ek gelir sağlayacak bir fırsat sunuyor.

MAKİM Makina Kimya Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM)

Üçüncü sırada ise MAKIM Makina Kimya Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (MAKIM) yer alıyor. Şirket, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü temettü ödemesi yapacak. Temettünün net değeri 0.1491427 TL seviyesinde olacak ve temettü verimi yüzde 0.78 seviyesinde olacak. MAKIM hissesi, yatırımcılara temettü geliri sağlama potansiyeli sunuyor.

Bu temettü ödemeleri, yatırımcılar için ek gelir kaynağı olabilir ve hisse senedi sahipleri için önemli bir maddi avantaj sağlayabilir. Temettü dağıtan şirketlerin hisseleri, uzun vadeli yatırım stratejileri için de cazip olabilir. Yatırımcılar, bu bilgileri dikkate alarak portföylerini çeşitlendirebilirler.

Temettü Dağıtan Şirketler: Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Temettü dağıtan şirketler, yatırımcılar için düzenli bir gelir kaynağı oluşturabilir. Temettü ödemeleri, hisse senetlerini elinde tutan yatırımcılara şirketin karından pay verme şeklidir. Bu ödemeler, yatırımcılara düzenli aralıklarla ek gelir sağlar ve uzun vadeli yatırım stratejileri için de cazip olabilir. Temettü dağıtan şirketler, yatırımcılara hem hisse senetlerinin değer artışından kazanç sağlama, hem de düzenli temettü geliri elde etme fırsatı sunar.