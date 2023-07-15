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15 Temmuz İhtiyaç kredisi faiz oranları depremi! Faziler arşa çıktı! İşte en güncel kredi faiz oranları!

Bankacılık sektörü, son dönemde rasyonel politikalara dönüş yapmış olsa da, üzerindeki baskıların yeterince gevşemediği görülmektedir.

15 Temmuz İhtiyaç kredisi faiz oranları depremi! Faziler arşa çıktı! İşte en güncel kredi faiz oranları!
Yayın Tarihi : 2023-07-15 12:16

Faziler arşa çıktı! İşte en güncel kredi faiz oranları! İhtiyaç kredisi faiz oranları depremi-  Bankacılık sektörü, son dönemde rasyonel politikalara dönüş yapmış olsa da, üzerindeki baskıların yeterince gevşemediği görülmektedir. Bu durum, kredi faizlerinin sürekli olarak yukarı yönlü bir trendde seyretmesine neden olmaktadır. İhtiyaç kredilerinde görülen son 20 yılın en yüksek oranları, bankacılık sektöründeki baskının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, ekonomik durgunluğun ve finansal sıkıntıların artmasına yol açmaktadır. Bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) bildirdiği ihtiyaç kredisi faiz oranlarının ortalaması ise endişe verici bir seviyeye ulaşmıştır.

Yüksek faiz oranlarına katlanmayı göze alan bireyler dahi bu oranlarda kredi çekmek için zorluklarla karşılaşmaktadır. Bankacılık sistemi neredeyse tamamen tıkanmış durumdadır ve kredi sağlama konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle özel bankalar olmak üzere bankacılık sektörü, mayıs ayında kısıtladığı kredi musluklarını haziran ayında tamamen kapatmıştır.

Yeterince Gevşememe

Merkez Bankası'nın, Gaye Erkan Başkanlığı'ndaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı kararlar, faiz oranlarının yükselmesine neden olmuştur. Politika faiz oranı, yüzde 8.5'ten yüzde 15 seviyesine çıkarılmıştır. Bu kararın ardından, bankalarda ihtiyaç kredisi faiz oranları önemli ölçüde yükselmiştir. 23 Haziran 2023 ile 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında bankalarda ortalama yıllık ihtiyaç kredisi faiz oranı 6.4 puan artarak yüzde 47.95 seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde taşıt kredisi faiz oranı 7.2 puan, konut kredisi faiz oranı 4.3 puan ve ticari kredi faiz oranı ise 9.1 puan artmıştır. Bu dönemde kredi faizlerinin yükselmesine karşılık, mevduat faizleri ise düşmüştür. 14 günlük süre içinde 90 günlük vadeli mevduat faizi ortalaması yüzde 42'den yüzde 37.8'e kadar gerilemiştir. Kaynaklar, regülasyonların yeterince gevşetilmediği için bankacılık sektörünün kredi faizlerini yükselttiğine dikkat çekmektedir.

Ticari Kredide Sert Fren

 Ticari kredi faizleri hızla yükselmeye devam ederken, büyüme hızında da önemli bir düşüş gözlenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 7 Temmuz itibariyle ticari kredilerde 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme oranı yüzde 8.1 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, parasal gevşeme sürecindeki büyüme hızının yüzde 56.1'lere kadar çıktığı dönemlerle karşılaştırıldığında kayda değer bir düşüş olduğunu göstermektedir.

Bankacılık sektöründeki kredi faizlerindeki yükseliş, rasyonel politikalara dönüş yapılmasına rağmen yeterince gevşemeyen baskıların bir sonucudur. Bu durum, ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkilenmesine ve finansal sıkıntıların artmasına yol açmaktadır. Bankaların kredi musluklarını kapatması, kredi ihtiyacı olan bireylerin ve işletmelerin büyük zorluklarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bankacılık sektöründe düzenlemelerin ve politikaların daha fazla gevşetilmesi gerekmektedir. Ancak, ekonomik dengelerin korunması ve enflasyonun kontrol altında tutulması da göz önünde bulundurulmalıdır.

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