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15 Ağustos sonrası emekli aylığı alanlara mest eden açıklama! Maaşa ilave 3000 TL ve 5.000 TL ödeme yapılacak

Türkiye'de, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur emeklileri için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Halk Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre, emeklilere maaşlarına ilave olarak 3.000 TL ödeme yapılacak.

15 Ağustos sonrası emekli aylığı alanlara mest eden açıklama! Maaşa ilave 3000 TL ve 5.000 TL ödeme yapılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Maaşa ilave 3000 TL ve 5.000 TL ödeme yapılacak! 15 Ağustos sonrası emekli aylığı alanlara mest eden açıklama-  Halk Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya detaylarına göre, emekli vatandaşlarımız bankanın sunmuş olduğu özel kampanyaya katılabilecekler. Bu kampanya kapsamında, emekli aylıklarını Halk Bankası'na taşıyan kişilere 3.000 TL nakit para ödemesi yapılacak.

Ek Ödeme Duyurusu ve Kampanya Detayları

Halk Bankası tarafından yapılan duyuruya göre, emekli müşterilere yönelik bu özel kampanya 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Kampanyaya, ilk emekli maaşını Halk Bankası'ndan alan veya bu bankaya taşıyan müşteriler katılabilecek.

Kampanya kapsamında, Paraf veya Parafly bireysel kredi kartı sahipleri için aylık 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL, toplamda ise 3.000 TL ParafPara ödülü verilecektir. Kampanya 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Katılım Şartları ve Detayları

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekli müşterilerin Paraf Mobil Uygulaması üzerinden kampanyaya katılmaları veya "KATIL" yazıp 3404'e SMS göndermeleri yeterli olacaktır.

Ancak, kampanya kapsamında ödül kazanmak isteyen emekli müşterilerin emekli maaşlarını başka bir bankaya taşımamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kampanya hakları iptal edilecektir.

Katılım SMS'i ücretsizdir ancak kampanyaya katılmak için SMS'in Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Halk Bankası tarafından sunulan bu özel kampanya, SSK ve Bağkur emeklileri için oldukça çekici bir fırsat sunuyor. Emeklilere ek gelir sağlayan bu kampanya ile aylık harcamalarınıza değer katabilirsiniz. Kampanyanın detaylarını öğrenerek, avantajlı tekliflerden yararlanabilir ve emeklilik döneminizde ekonomik anlamda daha rahat bir yaşam sürebilirsiniz.

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