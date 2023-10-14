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14 Ekim 2023 1 dolar ,1 euro ve 1 gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Piyasalardaki bu son değişimler, yatırımcılar, işletmeciler ve tüketiciler için büyük önem taşımaktadır. Döviz kurlarındaki değişiklikler ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, birçok sektörü etkileyebilir.

14 Ekim 2023 1 dolar ,1 euro ve 1 gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 11:45

Dolar kuru, uzun bir süredir düşüş eğilimindeyken, son günlerde yeniden yükselişe geçti. Bu yükseliş, euro ve gram altın fiyatlarını da etkiledi. İşte 14 Ekim tarihinde piyasalarda yaşanan son durum.

1 Dolar Ne Kadar?

Dolar kurunda bugün yaşanan yükseliş, dikkatleri üzerine çekti. Dolar kuru, şu an itibariyle 27 lira 79 kuruş seviyesinde seyrediyor. 

Doların yükselişi, Türk ekonomisi ve döviz piyasası üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle doların anlık durumunu yakından takip etmek önemlidir.

Euro Ne Kadar Yükseldi?

Dolar kurundaki yükseliş, euro kurunu da etkiledi. Yaşanan yükselişle birlikte Euro kuru, 29 lira 21 kuruş seviyesine yükseldi. 

Euro, Türkiye'de özellikle yatırım ve döviz işlemleri için tercih edilen bir para birimi olmasıyla bilinir. Bu nedenle Euro fiyatlarının güncel olarak takip edilmesi, yatırımcılar için önemlidir.

Gram Altın Fiyatları

Altın, yatırımcılar arasında her zaman popüler bir yatırım aracı olmuştur. İşte altın fiyatlarında son durum:

  • Altın/Ons: 1.933,39 TL
  • Altın/Gram Spot: 1.725,74 TL
  • Cumhuriyet Altını: 11.252 TL
  • Ziynet Altını: 11.251,85 TL
  • Gram Altın: 1.796,42 TL
  • Çeyrek Altın: 2.821,59 TL
  • Yarım Altın: 5.643,18 TL
  • Ata Altın: 12.010,65 TL
  • 14 Ayar Bilezik Gramı: 1.179,67 TL
  • 22 Ayar Bilezik Gramı: 1.721,60 TL
  • Gremse Altın: 29.242,00 TL
  • Altın/Ons TL: 53.875 TL

Altın fiyatları, yatırımcılar ve takipçiler için büyük bir öneme sahiptir. Altının uluslararası piyasalardaki değeri ve gram altının Türk Lirası karşısındaki fiyatı, birçok kişi için önemli bir referanstır.

Piyasalardaki Değişimler

Piyasalardaki bu son değişimler, yatırımcılar, işletmeciler ve tüketiciler için büyük önem taşımaktadır. Döviz kurlarındaki değişiklikler ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, birçok sektörü etkileyebilir.

Bu nedenle, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek ve güncel bilgilere sahip olmak, finansal kararlar alırken büyük bir avantaj sağlayabilir. Piyasaların gelecekteki hareketlerini tahmin etmek zor olabilir, ancak bilinçli ve güncel bir şekilde hareket etmek her zaman daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

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