Advert

14-15-16-17-18-19 ve Ağustos'ta başvurana 1.000 TL ödeme yapılacak! Vatandaşa hızır gibi yetişti!

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Garanti Bankası, tatil planları yapan müşterileri için sevindirici bir kampanya düzenledi.

14-15-16-17-18-19 ve Ağustos'ta başvurana 1.000 TL ödeme yapılacak! Vatandaşa hızır gibi yetişti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-08-2023 10:19

Vatandaşa hızır gibi yetişti! 14-15-16-17-18-19 ve Ağustos'ta başvurana 1.000 TL ödeme yapılacak- Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Garanti Bankası, tatil planları yapan müşterileri için sevindirici bir kampanya düzenledi. 20 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan başvurularla Garanti BBVA müşterilerine 1.000 TL hediye indirimi sağlanacağı duyuruldu.

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında, 20 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip eden, ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan ve ETSTUR23 promosyon kodunu uygulayan bireysel müşteriler kampanyadan faydalanabilecekler. Promosyon kodunu kullanmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasının Profil ve Ayarlar bölümündeki "Promosyon Kodu Paylaş/Gir" alanına kodun girmesi gerekmektedir.

Kampanya Koşulları ve İndirimler

Kampanyaların detayları "çan" ikonu ardından sağ üst köşede bulunan "hediye paketi" ikonuna tıklayarak ulaşılabilir.

ETSTUR23 kodu kişiye özel olarak üretilmiş ve en geç 30 Eylül 2023 saat 23:59'a kadar kullanılabilir. Bu tarihten sonra kullanılmayan kodlar geçerliliğini yitirecektir.

Bonus kredi kartı ile 10.000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler, seçili otellerde anında %5 indirim kazanacaklar. İndirim Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, American Express Card, Shop&Fly, Miles&Smiles Garanti BBVA kartları ve ek kartları dahilinde geçerlidir.

Bonus'a özel %5 indirim sadece ETS tur işlemlerinde geçerli olacak ve tek seferlik ödemelerde veya 6 aya varan taksitli işlemlerde uygulanabilecektir.

Yurt dışı otel konaklamaları ve havayolu bilet alımlarında taksit ve öteleme uygulanmayacaktır.

Bonus kredi kartıyla yapılan otel rezervasyonlarında %5 indirim otomatik olarak hesaplanarak gösterilecektir. Farklı bir kartla yapılan işlemlerde ise indirim oranı geçerli olmayacaktır.

ETSTUR indirim kodları para ile satılamaz veya paraya çevrilemez.

Müşterilere kupon kodu iletebilmek için müşterilerin KVKK izinlerini vermiş olmaları gerekmektedir.

Benzer Haberler
A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı! O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü! A101'de BİM ve ŞOK marketleri şaşkına uğratan az önce başladı! O ürünler 19,50 TL, 27,90 TL ve 24,50 TL'ye düştü!
Tam anlamıyla İHYA olacaksınız! EYT'li olan ama emekli olmayanlar bu haber size! Tam anlamıyla İHYA olacaksınız! EYT'li olan ama emekli olmayanlar bu haber size!
İŞKUR yayınladı! Almanya ve İngiltere'ye işçi ve sağlıkçı alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları İŞKUR yayınladı! Almanya ve İngiltere'ye işçi ve sağlıkçı alımı ilanları geldi! İşte başvuru şartları
'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti! 'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!
Mehmet Şimşek’ten otomobilde ÖTV artışı açıklaması! Sıfır arabada yıllar sonra bir ilk oldu! Net bilgi diye söylendi! Mehmet Şimşek’ten otomobilde ÖTV artışı açıklaması! Sıfır arabada yıllar sonra bir ilk oldu! Net bilgi diye söylendi!
Memur maaşlarına ballı kaymaklı yüzde 70 zam! Milyonlar çalmadan oynuyor! Memur maaşlarına ballı kaymaklı yüzde 70 zam! Milyonlar çalmadan oynuyor!
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
  • 08-08-2023 09:56

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!