14-15-16-17-18-19 ve Ağustos'ta başvurana 1.000 TL ödeme yapılacak! Vatandaşa hızır gibi yetişti!

Vatandaşa hızır gibi yetişti! 14-15-16-17-18-19 ve Ağustos'ta başvurana 1.000 TL ödeme yapılacak- Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından biri olan Garanti Bankası, tatil planları yapan müşterileri için sevindirici bir kampanya düzenledi. 20 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan başvurularla Garanti BBVA müşterilerine 1.000 TL hediye indirimi sağlanacağı duyuruldu.

Kampanya Detayları

Kampanya kapsamında, 20 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip eden, ilk defa Garanti BBVA müşterisi olan ve ETSTUR23 promosyon kodunu uygulayan bireysel müşteriler kampanyadan faydalanabilecekler. Promosyon kodunu kullanmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasının Profil ve Ayarlar bölümündeki "Promosyon Kodu Paylaş/Gir" alanına kodun girmesi gerekmektedir.

Kampanya Koşulları ve İndirimler

Kampanyaların detayları "çan" ikonu ardından sağ üst köşede bulunan "hediye paketi" ikonuna tıklayarak ulaşılabilir.

ETSTUR23 kodu kişiye özel olarak üretilmiş ve en geç 30 Eylül 2023 saat 23:59'a kadar kullanılabilir. Bu tarihten sonra kullanılmayan kodlar geçerliliğini yitirecektir.

Bonus kredi kartı ile 10.000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler, seçili otellerde anında %5 indirim kazanacaklar. İndirim Bonus, Money Bonus, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, American Express Card, Shop&Fly, Miles&Smiles Garanti BBVA kartları ve ek kartları dahilinde geçerlidir.

Bonus'a özel %5 indirim sadece ETS tur işlemlerinde geçerli olacak ve tek seferlik ödemelerde veya 6 aya varan taksitli işlemlerde uygulanabilecektir.

Yurt dışı otel konaklamaları ve havayolu bilet alımlarında taksit ve öteleme uygulanmayacaktır.

Bonus kredi kartıyla yapılan otel rezervasyonlarında %5 indirim otomatik olarak hesaplanarak gösterilecektir. Farklı bir kartla yapılan işlemlerde ise indirim oranı geçerli olmayacaktır.

ETSTUR indirim kodları para ile satılamaz veya paraya çevrilemez.

Müşterilere kupon kodu iletebilmek için müşterilerin KVKK izinlerini vermiş olmaları gerekmektedir.