13-31 Ekim KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu olan herkes başvurabilir, 19 bin TL maaş dikkat çekiyor!

Bu iş ilanları, en az ilkokul mezunu olan herkesin başvurabileceği fırsatlar sunuyor. Ayrıca, dikkat çeken 19 bin TL maaş imkanıyla da ön plana çıkıyor.

İş arayanların dikkatini çeken İŞKUR iş ilanları, ülkemizin 81 ilinde çeşitli sektörlerde iş fırsatları sunuyor. Bu ilanların içinde, KPSS şartı aranmayan iş pozisyonları da bulunuyor. Belediyeler tarafından yapılacak personel alımları için yayınlanan bu iş ilanları, en az ilkokul mezunu olmanız şartıyla başvurabileceğiniz iş imkanları sunuyor.

KPSS Şartsız İŞKUR İş İlanlarına Başvuru Şartları

2023 yılı içinde yayınlanan KPSS şartsız belediye personel iş ilanlarına başvurmak için bazı temel şartlar bulunmaktadır. Başvuruda bulunmadan önce bu şartları dikkatlice incelemeniz önemlidir. İşte KPSS şartsız İŞKUR iş ilanlarına başvurmak için gerekli olan şartlar:

Türk vatandaşı olmak: İş ilanlarına başvuruda bulunabilmek için Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş olmak: İş başvurusu yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Kamu haklarına sahip olmak: Kamu haklarından yoksun olmamak, iş başvurusu için gereken bir diğer şarttır.

Kendi kendine karar verebilme yeteneğine sahip olmak: İş ilanlarına başvuruda bulunan adayların kendi kendilerine karar verebilme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Emekli olmamak: İş başvurusu yapacak olan adayların emekli olmamış olmaları gerekmektedir.

İlan özelinde olan şartları yerine getirmek: Her iş ilanı, özel şartlar içerebilir. Başvuruda bulunmadan önce ilanın şartlarını incelemek önemlidir.

İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

KPSS şartsız İŞKUR iş ilanlarına başvurmak oldukça basittir. Başvurular, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR il müdürlüklerine gidilerek gerçekleştirilebilir. İnternet üzerinden başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesine girerek ilanları inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR il müdürlükleri ise size en yakın İŞKUR birimini ziyaret ederek başvurunuzu yapmanız için size yardımcı olacaktır.

Hangi İllerde İş İlanları Aktif?

İŞKUR iş ilanları, Türkiye'nin dört bir yanında farklı iller için yayınlanmaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara, Bolu, Çorum, Artvin, Denizli, Manisa, Samsun, Erzurum, Bursa ve Kütahya gibi illerde aktif iş ilanlarına rastlayabilirsiniz. Eğer bu şehirlerde ikamet ediyorsanız, iş başvurularınızı rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Maaşlar ve Avantajlar

KPSS şartsız İŞKUR iş ilanları, dikkat çeken yüksek maaşları ve ek avantajlarıyla çalışanları cezbetmektedir. Özellikle belediyelerin sağladığı 19.000 TL gibi yüksek maaşlar, iş başvurularını artıran bir etken olmuştur.

Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx