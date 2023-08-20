12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin

Türkiye'nin emeklilik sistemi, her geçen yıl değişen koşullarla çalışanların emeklilik süreçlerini şekillendiriyor. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifiyle harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik sisteminde yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemenin, birçok vatandaşa emeklilik yolunda yeni olanaklar sunması bekleniyor. Peki, bu düzenleme neleri değiştiriyor?

Emeklilik Koşulları Artık Daha Eşit!

Emeklilik mevzuatı içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağkur için ayrı ayrı koşullar belirleniyordu. Bu durum, özellikle küçük esnaf ve Bağkur'lular için emeklilik hakkını elde etmeyi oldukça zorlaştırıyordu. Ancak yeni düzenlemelerle birlikte, Bağkur'lu vatandaşların emeklilik koşullarının kolaylaşacağı bir döneme adım atılıyor. Bu avantaj, özellikle küçük esnaf kesimine yönelik olarak tasarlanmıştır. 9000 prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek, böylece 5 yılın üzerinde bir avantaj sağlanmış olacak. Ayrıca kısmi emeklilik koşulu da 5400 günden 4500 güne indirilecek, SSK'lilarla aynı seviyeye getirilmiş olacak.

Kısmi Emeklilik İçin 4500 Gün Yeterli Olacak!

Kısmi emeklilik, 4500 prim günü ile gündemde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Aslında bu uygulama, önceden 3600 prim günü ile sınırlıydı. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, 3600 prim günü kuralından yararlanabiliyorlardı. Bu tarihten sonra sigorta başlangıcı olanlar içinse kısmi emeklilik hakkı 4500 prim günü ile bağlanmıştı. Şimdi ise bu fırsat, Bağkur'lulara da sunuluyor. Böylece 4500 prim günü toplayan vatandaşlar, emeklilik için gereken prim koşulunu sağlamış olacaklar. Ancak unutulmamalıdır ki bu koşullara ek olarak yaş şartını da tamamlamak gerekmektedir.

4500 Prim Günü ile Emeklilik Hakkı ve Maaş Artışı!

4500 prim günü toplayan vatandaşlar, emeklilik hakkına sahip olacaklar ve bu hakla beraber emekli maaşı alabilecekler. Bu düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, primleri yüksek seviyelerde olan vatandaşlar daha yüksek miktarlarda emekli maaşı alabileceklerdir.

Kısmi Emeklilik İçin Yaş Şartı

1999 yılından sonra sigorta başlangıcı olan vatandaşlar için kısmi emeklilik, 4500 prim günü toplama imkanı sunuyor. Ancak bununla birlikte yaş şartını da karşılamak gerekiyor. Kadınlar için bu yaş şartı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiştir. Bu yaş sınırlarını karşılayan vatandaşlar, 4500 prim günü koşulunu sağlamışlarsa, 7200 prim günü beklemeksizin emeklilik başvurusu yaparak emekli maaşlarına kavuşabileceklerdir.

Emekli Maaşları Hakkında Merak Edilenler

4500 prim günü ile emekli olanlar için emekli maaşlarının miktarı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Emekli maaşı hesaplamalarında, düşük maaşlar için ayrı bir uygulama öngörülmüyor. En olumsuz senaryoda bile, emekli maaşı en düşük 7.500 TL seviyesinde olacaktır. Primlerini yüksek düzeyde yatıranlar ise daha yüksek emekli maaşlarına sahip olabileceklerdir.

Sonuç olarak, Türkiye'deki emeklilik sisteminde yapılan bu değişikliklerle birlikte, çalışan vatandaşlar için emeklilik süreçleri daha esnek hale getiriliyor ve yeni imkanlar sunuluyor. Bağkur'lu vatandaşlar için sağlanan avantajlar, özellikle küçük esnaf kesimini olumlu bir şekilde etkileyecek gibi görünüyor. Yapılan bu düzenlemeler, emeklilik yolundaki vatandaşların beklentilerini karşılamayı amaçlamaktadır.