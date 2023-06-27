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12 ay boyunca herkes 5.100 TL hibe para devlet yardımı alacak! E-devlet başvuru ekranı aktif edildi!

81 ilde başlatılan kentsel dönüşüm programı, Türkiye'nin her bir köşesinde yaşayan vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmalarını hedeflenir.

12 ay boyunca herkes 5.100 TL hibe para devlet yardımı alacak! E-devlet başvuru ekranı aktif edildi!
Yayın Tarihi : 2023-06-27 20:10

E-devlet başvuru ekranı aktif edildi! 12 ay boyunca herkes 5.100 TL hibe para devlet yardımı alacak-  81 ilde başlatılan kentsel dönüşüm programı, Türkiye'nin her bir köşesinde yaşayan vatandaşların güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmalarını hedeflemektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan kira yardımı programı, e-Devlet başvurularıyla başlatılmıştır. Bu program sayesinde vatandaşlar, riskli yapılar yerine sağlam ve modern konutlara geçiş yaparak, aylık kira yardımı almaktadır.

81 İlde Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Tutarları Açıklandı!

Kentsel dönüşüm kapsamında sunulan kira yardımı tutarları, her ilde farklılık göstermektedir. İşte 2023 yılı itibarıyla illere göre zamli son kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları:

İstanbul: İstanbul'da kentsel dönüşüm kira yardımı aylık 3.500 TL olarak ödeniyor. 

Ankara, Antalya, Bursa, İzmir: Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı aylık 3.000 TL olarak ödenir. 

Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van: Bu illerde kentsel dönüşüm kira yardımı aylık 2.500 TL olarak ödenmektedir.

12 ay boyunca herkes 5.100 TL hibe para devlet yardımı alacak! E-devlet başvuru ekranı aktif edildi!

Başvuru Süreci Nasıl Gerçekleştirilir?

Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet platformunu kullanarak kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte adım adım başvuru süreci:

E-Devlet Girişi: İlk adımda, kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Eğer henüz e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

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