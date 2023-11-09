1+1-2+1-3+1, 42 m2, 70 m2, 80 m2, 129 m2 satılık prefabrik ev fiyatları açıklandı! 300.000 TL'de hibe var! Hemen evinizi yapın!

Prefabrik evler, diğer yapı türlerine göre daha ekonomik fiyatlar sunar. Bu nedenle vatandaşlar tarafından tercih edilir. Ayrıca, farklı metrekarelerdeki prefabrik evlerin fiyatları, bütçeye uygun seçenekler sunar.

Prefabrik evler güvenlik açısından avantajlıdır. Uzun ömürlü yapılarıyla dikkat çeker. Özellikle Türkiye gibi deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde prefabrik deprem evleri, deprem güvenliği açısından uygun çözümler sunar.

Prefabrik evler, farklı modellerde hafif çelik sistem evler ve konteyner evler gibi seçenekler sunar. Bu modeller fabrikada üretilerek, kurulum yapılacak yere araçlarla taşınır. Deneyimli ekip tarafından evler 3 ile 10 gün arasında kurulur ve hızla kullanıma hazır hale getirilir.

Prefabrik Ev Fiyatları 2023:

42 m2 Prefabrik Deprem Evi: 209.900,00 TL

68 m2 Prefabrik Deprem Evi: 309.900,00 TL

70 m2 Prefabrik Deprem Evi: 319.900,00 TL

80 m2 Prefabrik Deprem Evi: 354.900,00 TL

103 m2 Prefabrik Deprem Evi: 474.900,00 TL

129 m2 Prefabrik Deprem Evi: 614.900,00 TL

Prefabrik evler, Türkiye'de konut ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve sektördeki hızlı montajı ve ekonomik yapısıyla dikkat çekmektedir. Betonarme binaların aylar süren inşa süreçlerinin aksine, prefabrik evlerin temeli bir yıl içinde, zemini ise iki yıl içinde hızla tamamlanabilmektedir. Ekonomik fiyatlarıyla da vatandaşlar arasında popüler bir tercih olmuştur.

Bu evlerin güvenliği ve uzun ömürlü oluşu avantaj sağlamakta, ayrıca hafif çelik ve konteyner ev modelleri de mevcuttur. Fabrikada üretilen bu evler, kurulum yerine taşındıktan sonra 3 ile 10 gün arasında monte edilir ve kısa sürede boyanarak kullanıma sunulur. Türkiye'nin yüksek deprem riski göz önünde bulundurulduğunda, prefabrik deprem evleri güvenli bir konut seçeneği olarak öne çıkar ve belirli metrekareler için fiyatlandırılmıştır.