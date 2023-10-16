1.031.900 TL olan Renault Megane Sedan 561.500 TL'ye satılıyor! Kampanya başladı

ÖTV muafiyetli satışlar, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) araç fiyatlarına eklenmediği veya düşük bir oranda uygulandığı satışları ifade eder. Bu tür satışlar, genellikle devlet tarafından belirli bir grup vatandaşa özel olarak sunulur. Ancak, bu kampanyaların ayrıntılarına dair bazı bilgilere göz atalım.

Kimlere ÖTV Muafiyeti Veriliyor?

Türkiye'de ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlar için özel bir teşvik olarak uygulanmaktadır. Ancak, bu muafiyet her engelli vatandaşı kapsamamaktadır. Yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip olanlar, bu avantajdan yararlanabilirler. Bu kişiler, ÖTV ödemeden sıfır kilometre bir otomobile sahip olabilirler.

Renault Megane Sedan: ÖTV Muafiyetli Fiyatı

Renault, ÖTV muafiyetli satışlar kapsamında özel bir teklif sunmaktadır. Özellikle Renault Megane Sedan modeli için dikkat çekici bir fiyat sunulmuştur. Normal şartlarda, ÖTV muafiyeti sadece ÖTV dahil satış fiyatı 1.004.000 TL'yi geçmeyen otomobiller için geçerlidir. Ancak Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg modeli için ÖTV muafiyeti uygulandığında fiyatı oldukça cazip bir seviyeye düşmektedir.

Bu özel kampanya kapsamında, sıfır kilometre Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg modelini 561.500 TL'ye satın alabilirsiniz. Normal satış fiyatı 1.031.900 TL olan bu otomobil, ÖTV muafiyeti ile 1.004.000 TL'nin altına çekilerek müşterilere sunulmaktadır.

Otomobil Firmalarının Diğer Kampanyaları

Türkiye'deki otomobil firmaları, sadece ÖTV muafiyetli satışlarla sınırlı kalmamaktadır. Araç satışlarını artırmak amacıyla birçok farklı kampanya ve teklif sunmaktadırlar. Örneğin, bazı firmalar fiyatlarını sabit tutarken bazı modellerde indirimler yapmaktadır. Bu, potansiyel müşterilere cazip gelenek ve modeller sunma çabalarının bir parçasıdır.

Ayrıca, ÖTV muafiyetli satışlara önem veren firmalar, engelli vatandaşlara özel teklifler sunmaktadır. Bu, sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

ÖTV Muafiyeti ve Devlet Desteği

ÖTV muafiyeti, devlet tarafından dezavantajlı gruplara sunulan bir teşvik olarak kabul edilmektedir. Bu teşvik, engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil sahibi olmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda otomobil satışlarını artırma amacını taşır. Devlet ve ilgili bakanlıklar, bu tür kampanyaları yönlendirmekte ve destek vermektedir.

Türkiye'deki otomobil firmaları, araç satışlarını artırmak ve müşterilere çeşitli teklifler sunmak amacıyla ÖTV muafiyetli satışlar gibi özel kampanyalara önem vermektedir. Özellikle engelli vatandaşlara yönelik bu kampanyalar, sosyal sorumluluk projeleri olarak da değerlendirilmektedir. Tüketiciler, bu kampanyaları yakından takip ederek avantajlı tekliflerden yararlanabilirler.

Daha fazla bilgi ve ayrıntılar için otomobil firmalarının resmi web sitelerini ve ilgili bakanlıkların duyurularını takip etmekte fayda vardır. Özellikle ÖTV muafiyetli satışlar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, bu konuda uzmanlaşmış yetkililerden de yardım alabilirler. Otomobil almayı düşünen vatandaşlar, bu kampanyaları değerlendirerek bütçelerine uygun araçları satın alabilirler.