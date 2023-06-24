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10 bankada resmen 8 şiddetinde deprem! İş, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve 7 banka peş peşe açıkladı! Hemen bakın

Son dönemdeki hareketli piyasa koşulları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarında değişiklikler yaşanıyor.

10 bankada resmen 8 şiddetinde deprem! İş, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve 7 banka peş peşe açıkladı! Hemen bakın
Yayın Tarihi : 2023-06-24 11:19

İş, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve 7 banka peş peşe açıkladı! Hemen bakın! 10 bankada resmen 8 şiddetinde deprem- Son dönemdeki hareketli piyasa koşulları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte bankaların kredi faiz oranlarında değişiklikler yaşanmaktadır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, bazı bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeler yapmıştır. İşte, belirli bir tutar ve vade süresi için açıklanan faiz oranları ve aylık taksit bedelleri:

10 bankada resmen 8 şiddetinde deprem! İş, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve 7 banka peş peşe açıkladı! Hemen bakın

  • Garanti Bankası, 50 bin lira çekilecek tutar ve 36 ay vade süresi için açıklanan faiz oranını %3,72 olarak belirlemiş ve aylık taksit bedelini 2 bin 887 lira olarak duyurmuştur.

  • ING Bank, aynı şartlar altında faiz oranını %2,59 olarak güncellemiş ve aylık taksit bedelini 2 bin 372 TL olarak belirlemiştir.

  • İş Bankası, 50 bin lira çekilecek tutar ve 36 ay vade süresi için açıklanan faiz oranını %1,95 olarak duyurmuş ve aylık taksit bedelini 2 bin 102 lira olarak belirlemiştir.

  • Yapı Kredi, aynı şartlar altında faiz oranını %4,79 olarak güncellemiş ve aylık taksit bedelini 3 bin 414 lira olarak açıklamıştır.

  • Akbank, 50 bin lira çekilecek tutar ve 36 ay vade süresi için açıklanan faiz oranını %3,53 olarak belirlemiş ve aylık taksit bedelini 2 bin 797 lira olarak duyurmuştur.

10 bankada resmen 8 şiddetinde deprem! İş, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve 7 banka peş peşe açıkladı! Hemen bakın

  • Ziraat Bankası, aynı şartlar altında faiz oranını %1,94 olarak güncellemiş ve aylık taksit bedelini 2.056 lira olarak belirlemiştir.

  • TEB, 50 bin lira çekilecek tutar ve 36 ay vade süresi için açıklanan faiz oranını %3,75 olarak duyurmuş ve aylık taksit bedelini 2.901 lira olarak belirlemiştir.

Diğer bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da kendi açıklamalarına göre şekillenmiştir. Banka seçimi yaparken, faiz oranlarına ek olarak diğer unsurların da dikkate alınması önemlidir. Kredi almak isteyenlerin, bankaların resmi açıklamalarını ve güncel faiz oranlarını takip etmeleri ve ihtiyaçlarına en uygun seçeneği değerlendirmeleri önerilir.

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