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10-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile özel huzurevleri, yeni personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

10-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 22:22

Bu alımlar için KPSS puanı şartı aranmayacak, bazı pozisyonlar için ise 60 KPSS şartı gerekecektir. Başvurular internet üzerinden kabul edilmektedir. İşte alım ilanları ve başvuru şartları:

Başvuru Şartları:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Huzurevlerinde çalışabilecek yetenekte olmak,

Yaşlılarla iyi ilişkilere sahip olmak.

Alım Yapılacak Kadrolar:

Temizlik personeli

Hemşire

Yaşlı bakım teknisyeni

Sağlık memuru

Acil tıp teknisyeni

Paramedik

Engelli ve yaşlı bakım elemanı

Ön muhasebeci

Klinik destek elemanı

Hasta ve yaşlı bakımı elemanı

Aşçı

Aşçı yardımcısı

Başvuru Süreci:

Bu ilanlara başvuruda bulunmak isteyenler aşağıdaki adımları takip etmelidir:

  1. İŞKUR Resmi Web Sitesi'ne buradan erişin.

  2. İş arayan kısmından giriş yapın.

  3. İş ilanlarına gitmek için "İŞ İLANLARI" sekmesine tıklayın.

  4. İş arama sayfasında "İŞYERİ UNVANI" bölümüne "Huzurevi" yazın ve "ARA" butonuna tıklayın. İl ve ilçe seçimi yapmanıza gerek yoktur.

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