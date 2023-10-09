10-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar

Bu alımlar için KPSS puanı şartı aranmayacak, bazı pozisyonlar için ise 60 KPSS şartı gerekecektir. Başvurular internet üzerinden kabul edilmektedir. İşte alım ilanları ve başvuru şartları:

Başvuru Şartları:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Huzurevlerinde çalışabilecek yetenekte olmak,

Yaşlılarla iyi ilişkilere sahip olmak.

Alım Yapılacak Kadrolar:

Temizlik personeli

Hemşire

Yaşlı bakım teknisyeni

Sağlık memuru

Acil tıp teknisyeni

Paramedik

Engelli ve yaşlı bakım elemanı

Ön muhasebeci

Klinik destek elemanı

Hasta ve yaşlı bakımı elemanı

Aşçı

Aşçı yardımcısı

Başvuru Süreci:

Bu ilanlara başvuruda bulunmak isteyenler aşağıdaki adımları takip etmelidir: