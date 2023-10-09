10-31 Ekim huzurevlerine KPSS şartsız personel ve işçi alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar

Bu alımlar için KPSS puanı şartı aranmayacak, bazı pozisyonlar için ise 60 KPSS şartı gerekecektir. Başvurular internet üzerinden kabul edilmektedir. İşte alım ilanları ve başvuru şartları:
Başvuru Şartları:
Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak,
Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Huzurevlerinde çalışabilecek yetenekte olmak,
Yaşlılarla iyi ilişkilere sahip olmak.
Alım Yapılacak Kadrolar:
Temizlik personeli
Hemşire
Yaşlı bakım teknisyeni
Sağlık memuru
Acil tıp teknisyeni
Paramedik
Engelli ve yaşlı bakım elemanı
Ön muhasebeci
Klinik destek elemanı
Hasta ve yaşlı bakımı elemanı
Aşçı
Aşçı yardımcısı
Başvuru Süreci:
Bu ilanlara başvuruda bulunmak isteyenler aşağıdaki adımları takip etmelidir:
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İş arayan kısmından giriş yapın.
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İş ilanlarına gitmek için "İŞ İLANLARI" sekmesine tıklayın.
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İş arama sayfasında "İŞYERİ UNVANI" bölümüne "Huzurevi" yazın ve "ARA" butonuna tıklayın. İl ve ilçe seçimi yapmanıza gerek yoktur.