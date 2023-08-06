10-31 Ağustos ING Bank personel alımı başvuru şartları nedir? İşte başvuru linki ve pozisyonlar 2023

İNG Bank tarafından yayınlanan son dakika açıklaması, banka bünyesinde gerçekleştirilecek olan personel alımı fırsatlarını duyurdu. Bu alımlar, farklı illerde toplamda 20 pozisyonda istihdam edilmek üzere yapılacak. Hem şubelerde hem de merkezlerde istihdam edilmek üzere yapılacak bu personel alımı için başvurular, internet üzerinden alınmaya başlandı.

İNG Bank Personel Alımı Pozisyonları

İNG Bank tarafından sunulan personel alımı pozisyonları oldukça geniş bir yelpazede yer alıyor. Toplamda 20 farklı pozisyon için alımlar gerçekleştirilecek. Bu pozisyonlardan bazıları şunlardır:

Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Dönemsel Çalışan)

İş Ortaklıkları Satış Yönetimi - Yetkili

Marmaris Şube Finansal Danışman

İzmit Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi

Avrupa Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi

Maslak Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi

İzmir Özel Bankacılık Müşteri İşlemleri Sorumlusu

Gebze Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi

Gebze Tüzel Şube Kobi Portföy Yöneticisi

Yenibosna Tüzel Bankacılık Kobi Portföy Yöneticisi

Topkapı Tüzel Bankacılık Ticari Portföy Yöneticisi

Gebze Ticari Portföy Yöneticisi

Yenibosna Tüzel Şube Müşteri İşlemleri Sorumlusu

Satış Masası Yetkili Yardımcısı (Ing Menkul)

Diyarbakır Tüzel Şube Müşteri İşlemleri Sorumlusu

Kozyatağı Tüzel Ticari Portföy Yöneticisi

Ofis Elemanı (Engelli)

Bu pozisyonlar, İNG Bank'ın farklı bölgelerdeki şubelerinde ve merkezlerinde istihdam edilmek üzere açılmıştır.

Başvuru Genel Şartları

İNG Bank'a başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak ve hızla çözüm üretebilmek,

Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri gelişmiş olmak,

İkna kabiliyetine sahip olmak ve satış konusunda kendine güvenmek,

Müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilme yeteneğine sahip olmak,

Müşteri odaklı stratejik düşünme yeteneği ile muhtemel sorunlara önceden çözümler üretebilmek.

Başvurular, belirtilen şartları taşıyan adayların "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?fpi=10526&hc=T" adresi üzerinden yapılmaktadır. Bu adres üzerinden özgeçmiş oluşturarak kolayca başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İleri Düzey Kariyer Olanakları

İNG Bank, uzun yıllardır finans sektöründe kalitesini ve güvenilirliğini kanıtlamış bir kuruluştur. Bu nedenle bankanın sunduğu kariyer olanakları oldukça ilgi çekicidir. Siz de İNG Bank ailesine katılarak, finans sektöründe kariyer yapmak isteyenlerden biri olabilirsiniz. Banka, farklı pozisyonlarda istihdam edilecek personelleri için sağladığı eğitim ve gelişim fırsatlarıyla da ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, dinamik çalışma ortamı ve profesyonel ekibiyle İNG Bank, çalışanlarına ileri düzey kariyer imkanları sunmaktadır.