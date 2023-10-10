10-13 Ekim indirimleri mest edecek! Poşetler dolup taşar

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler sunan BİM, bu hafta da birbirinden cazip ürünlerle karşımıza çıkıyor. İşte 10-13 Ekim tarihlerinde BİM mağazalarında bulabileceğiniz indirimli ürünler ve fiyatları:

Gıda Ürünleri:

İçim Yarım Yağlı Sandviç ve Tost Peyniri 1000g - 155,00 TL

Danone Süprix Çilekli Yoğurt - 13,50 TL

Pınar Kefir 1 L - 27,50 TL

Sarıyer Gazoz - 27,50 TL

Levent Börek 400g - 59,50 TL

Torku Tam Yağlı Yoğurt - 59,50 TL

Torku Tereyağı - 125,00 TL

Torku Tam Yağlı Tost Peyniri - 89,00 TL

Torku Buğday Unu 2 kg - 29,50 TL

Torku Dana Sucuk Kangal 500g - 129,00 TL

Tekstil ve Giyim Ürünleri:

Ribana Atlet - 49,50 TL

Ecocell Slip - 38,50 TL

Sporcu Tayt - 65,00 TL

Ecocell İp Askılı Atlet - 42,50 TL

Külotlu Çorap Çocuk - 37,50 TL

Kadın / Erkek Yarım Fermuar Polar Üst - 149 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı - 89 TL

Kadın Tüllü Tayt - 105 TL

North Pacific Kadın Sporcu Büstiyer - 69 TL

Kız / Erkek Çocuk Eşofman Altı - 79 TL

Kız / Erkek Çocuk Sweatshirt - 89 TL

Jel Spor Tabanlık - 39,50 TL

Oyuncak ve Hobi Ürünleri:

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları - 29,50 TL

Matchbox Tekli Arabalar - 49,50 TL

Nasa Metal Uzay Aracı Yapım Seti - 299 TL

Car Disney Frozen Lisanslı Oyuncaklar - 29,50 TL

Smartland Dough Uzay Hamur Seti 200 gr - 67,50 TL

Kutu Oyunları - 39,50 TL

Clementoni Bilim İnsan Anatomisi - 165 TL

Redka Akıl Oyunları Hanoi Kuleleri Oyunu - 79 TL

Redka Akıl Oyunları Son Kale Oyunu - 119 TL

Ahşap Denge Oyunu 54 Parça - 79 TL

MicroMax Toys Figürlü Blok Seti - 179 TL

Mgs Luna'nın Oyun Seti - 149 TL

Mgs Oyuncak Alışveriş Arabası - 149 TL

Mgs Oyuncak Tamir Arabası - 149 TL

Spor ve Egzersiz Ürünleri:

North Pacific Spor Çanta - 125 TL

Multi Stepper - 999 TL

Kemerli Masaj Aleti - 449 TL

Pilates Topu 65 cm - 119 TL

Boks Torbası - 229 TL

Karın Kası Sistemi - 149 TL

Egzersiz Band Seti - 269 TL

NBR Fitness / Pilates Minderi 1 cm - 229 TL

Pilates Bandı 3'lü - 49 TL

Loop Band 3'lü - 39,50 TL

El, Ayak, Bilek Ağırlıkları 2 x 0,5 Kg - 89 TL

Dumbell 2x5 Kg - 129 TL

Mutfak Ürünleri:

Glass in Love Cam Kulplu Çay Bardağı 6'lı - 125 TL

Tava 28 cm - 115 TL

Chef's Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm - 135 TL

Lav Artemis Kase 330 cc - 11,50 TL

Lav Artemis Renkli Meşrubat Bardağı 415 cc - 18,50 TL

Lav Kapaklı Saklama Kabı 380 cc - 18,50 TL

House Pratik Elektronik Su Pompası - 89 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü - 69 TL

Benante Büyük Salata Tabağı - 55 TL

Paşabahçe Live Beautiful Mezze Tabak 2'li - 29,50 TL

Paşabahçe Live Beautiful Linka Su Bardağı 3'lü - 55 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet - 34,50 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet - 44,50 TL

Okyanus Home Patates Dilimleyici - 9,75 TL

Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri:

Dunlop Pipetli Çelik Matara 570 ml - 199 TL

Dunlop Shaker Şişesi 550 ml - 89 TL