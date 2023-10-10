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10-13 Ekim indirimleri mest edecek! Poşetler dolup taşar

Bu indirimli ürünler 10-13 Ekim tarihleri arasında BİM mağazalarında bulunabilir. Fırsatları kaçırmamak için mağaza açılış saatlerini göz önünde bulundurarak alışveriş yapabilirsiniz. Unutmayın, ürün stokları sınırlı olabilir, bu nedenle erken gitmek avantajlı olabilir.

10-13 Ekim indirimleri mest edecek! Poşetler dolup taşar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 17:09

Her hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler sunan BİM, bu hafta da birbirinden cazip ürünlerle karşımıza çıkıyor. İşte 10-13 Ekim tarihlerinde BİM mağazalarında bulabileceğiniz indirimli ürünler ve fiyatları:

Gıda Ürünleri:

İçim Yarım Yağlı Sandviç ve Tost Peyniri 1000g - 155,00 TL
Danone Süprix Çilekli Yoğurt - 13,50 TL
Pınar Kefir 1 L - 27,50 TL
Sarıyer Gazoz - 27,50 TL
Levent Börek 400g - 59,50 TL
Torku Tam Yağlı Yoğurt - 59,50 TL
Torku Tereyağı - 125,00 TL
Torku Tam Yağlı Tost Peyniri - 89,00 TL
Torku Buğday Unu 2 kg - 29,50 TL
Torku Dana Sucuk Kangal 500g - 129,00 TL
Tekstil ve Giyim Ürünleri:

Ribana Atlet - 49,50 TL
Ecocell Slip - 38,50 TL
Sporcu Tayt - 65,00 TL
Ecocell İp Askılı Atlet - 42,50 TL
Külotlu Çorap Çocuk - 37,50 TL
Kadın / Erkek Yarım Fermuar Polar Üst - 149 TL
Kadın / Erkek Eşofman Altı - 89 TL
Kadın Tüllü Tayt - 105 TL
North Pacific Kadın Sporcu Büstiyer - 69 TL
Kız / Erkek Çocuk Eşofman Altı - 79 TL
Kız / Erkek Çocuk Sweatshirt - 89 TL
Jel Spor Tabanlık - 39,50 TL

Oyuncak ve Hobi Ürünleri:

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları - 29,50 TL
Matchbox Tekli Arabalar - 49,50 TL
Nasa Metal Uzay Aracı Yapım Seti - 299 TL
Car Disney Frozen Lisanslı Oyuncaklar - 29,50 TL
Smartland Dough Uzay Hamur Seti 200 gr - 67,50 TL
Kutu Oyunları - 39,50 TL
Clementoni Bilim İnsan Anatomisi - 165 TL
Redka Akıl Oyunları Hanoi Kuleleri Oyunu - 79 TL
Redka Akıl Oyunları Son Kale Oyunu - 119 TL
Ahşap Denge Oyunu 54 Parça - 79 TL
MicroMax Toys Figürlü Blok Seti - 179 TL
Mgs Luna'nın Oyun Seti - 149 TL
Mgs Oyuncak Alışveriş Arabası - 149 TL
Mgs Oyuncak Tamir Arabası - 149 TL

Spor ve Egzersiz Ürünleri:

North Pacific Spor Çanta - 125 TL
Multi Stepper - 999 TL
Kemerli Masaj Aleti - 449 TL
Pilates Topu 65 cm - 119 TL
Boks Torbası - 229 TL
Karın Kası Sistemi - 149 TL
Egzersiz Band Seti - 269 TL
NBR Fitness / Pilates Minderi 1 cm - 229 TL
Pilates Bandı 3'lü - 49 TL
Loop Band 3'lü - 39,50 TL
El, Ayak, Bilek Ağırlıkları 2 x 0,5 Kg - 89 TL
Dumbell 2x5 Kg - 129 TL

Mutfak Ürünleri:

Glass in Love Cam Kulplu Çay Bardağı 6'lı - 125 TL
Tava 28 cm - 115 TL
Chef's Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm - 135 TL
Lav Artemis Kase 330 cc - 11,50 TL
Lav Artemis Renkli Meşrubat Bardağı 415 cc - 18,50 TL
Lav Kapaklı Saklama Kabı 380 cc - 18,50 TL
House Pratik Elektronik Su Pompası - 89 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü - 69 TL
Benante Büyük Salata Tabağı - 55 TL
Paşabahçe Live Beautiful Mezze Tabak 2'li - 29,50 TL
Paşabahçe Live Beautiful Linka Su Bardağı 3'lü - 55 TL
Buzdolabı Organizeri Dik Sepet - 34,50 TL
Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet - 44,50 TL
Okyanus Home Patates Dilimleyici - 9,75 TL

Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri:

Dunlop Pipetli Çelik Matara 570 ml - 199 TL
Dunlop Shaker Şişesi 550 ml - 89 TL

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