1 milyon TL için mevduat faizleri düştü! 13 banka faiz oranlarını güncelledi!

Türkiye'de faiz oranlarındaki değişimlerle birlikte, bankaların sunmuş olduğu mevduat faiz oranları da önemli bir dalgalanma gösteriyor. Merkez Bankası'nın son faiz artırımıyla birlikte yüzde 52'yi aşan TL mevduat faizleri, yeni yılın başlamasıyla birlikte yüzde 40'ın altına geriledi. İşte 1 milyon TL'lik mevduatınıza göre, farklı bankalardan elde edebileceğiniz aylık faiz getirisi karşılaştırması!

ING - Yüzde 23 Net Getiri: 110.633 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.110.633 TL Alternatif Bank - Yüzde 32 Net Getiri: 153.924 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.153.924 TL Denizbank - Yüzde 48 Net Getiri: 230.886 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.230.886 TL Yapı Kredi - Yüzde 44 Net Getiri: 211.646 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.211.646 TL Garanti BBVA - Yüzde 44 Net Getiri: 211.646 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.211.646 TL Fibabanka - Yüzde 40 Net Getiri: 192.405 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.192.405 TL Türkiye İş Bankası - Yüzde 33 Net Getiri: 158.734 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.158.734 TL Anadolubank - Yüzde 28 Net Getiri: 134.683 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.134.683 TL Akbank - Yüzde 48 Net Getiri: 230.886 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.230.886 TL QNB Finansbank - Yüzde 33,5 Net Getiri: 161.139 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.161.139 TL Halkbank - Yüzde 26,5 Net Getiri: 127.468 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.127.468 TL HSBC - Yüzde 23 Net Getiri: 110.633 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.110.633 TL Şekerbank - Yüzde 20 Net Getiri: 96.202 TL

Vade Sonu Ödeme: 1.096.202 TL

Bankaların belirlediği faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik mevduatınıza elde edeceğiniz aylık getiri önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar, faiz oranlarındaki bu farklılıkları değerlendirerek en avantajlı seçeneği belirlemek için dikkatli bir karşılaştırma yapabilirler. Ancak, mevduat faizi getirileri üzerindeki etkilerin ekonomik koşullara bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır.