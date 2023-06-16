1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 yıl erken emeklilik formülü geldi! EYT sonrası 3600 gün şartıyla erken emeklilik müjdesi verildi!

EYT sonrası 3600 gün şartıyla erken emeklilik müjdesi verildi! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 yıl erken emeklilik formülü geldi- Emeklilik, çalışanların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır ve birçok kişi erken emeklilik fırsatı arayışındadır. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartları yerine getiren çalışanlar, belirli sürelerde erken emeklilik imkanından yararlanabilmektedir.

Son olarak, 2,3,4,5,6 ve 8 yıl erken emeklilik fırsatı, 3600 gün prim ödeme şartıyla çalışanlara sunulmuştur. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirli kriterleri yerine getirmek durumundadır. İlk olarak, çalışanların en az 3600 gün prim ödemesi yapmış olmaları gerekmektedir. Bu prim ödeme şartı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olarak çalışanların prim ödeme sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte, primlerin eksiksiz bir şekilde ödenmesi önemlidir. İkinci olarak, çalışanların belirli bir süre boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu süre, emeklilik yaşı ve prim ödeme sürecine göre değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi ve hesaplama için SGK'nın resmi internet sitesinden veya ilgili birimlerden destek alınabilir.

Ayrıca, 2,3,4,5,6 ve 8 yıl erken emeklilik fırsatı, çalışanların belirli bir yaş aralığında olmalarını da gerektirmektedir. Bu yaş aralığı, emeklilik yaşının ne zaman geleceğine bağlı olarak değişmektedir. Erken emeklilik fırsatı, çalışanların daha genç yaşlarda emekli olabilme imkanını sunarken, bazı ekonomik hesaplamaların da dikkate alınması gerekmektedir. Erken emeklilik, kişinin emekli maaşında düşüşe neden olabileceği gibi, emeklilik süresince geçimini sağlama konusunda da planlama yapmayı gerektirir.

3600 günle emeklilik konusunda merak edilenlerin cevapları gelmeye devam ediyor. Prim günü sayısını tamamlayanlar nasıl emekli olabileceklerini öğrenmek istiyorlar. Bu noktada belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. İlk olarak, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında olunması şartı aranmaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan bireyler, 3600 prim günüyle emekli olma imkanına sahiptir. Bu tarihten sonra emekli olmak için ise 4500 prim günü gerekmektedir. SSK sigortalıları için bu şart uygulanırken, Bağkur sigortalıları için ise en az 5400 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. EYT kapsamında olmayan SSK sigortalıları da 3600 prim günüyle değil, 4500 prim günüyle emekli olma hakkını elde ederler.

3600 günle emeklilik için yaş şartı da bulunmaktadır. EYT kapsamında olan ve 3600 prim gününü tamamlamış olmasına rağmen normal emeklilik prim şartını karşılayamayan bireyler, kısmi emeklilik hakkıyla emekli olabilmektedir. Ancak burada yaş şartı uygulanmaktadır. 8 Eylül 1999 tarihindeki yasal değişiklik olmasaydı, kadınlar 50 yaşında, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekti. Ancak bu değişiklikle birlikte, 3600 günle emekli olabilmek için kadınlardan 58 yaş, erkeklerden ise 60 yaş şartı aranır.

Emekli olabilmek için sigortalıların önünde iki seçenek bulunmaktadır. Ya eksik primleri tamamlamak için çalışmaya devam etmek gerekmektedir ya da borçlanma hakkı varsa, bu hak kullanılarak ücret karşılığında SGK'dan gün satın alınmalıdır. Bu iki seçeneğin yanı sıra, benzer şekilde dışarıdan sigorta primi ödemesi de yapılabilmektedir. Bunları değerlendirmek istemeyenler ise, eğer 3600 prim gününü tamamlamışlarsa yaşlarını bekleyerek, yaş şartı karşılandığı gün SGK'ye başvuruda bulunarak emekli olurlar.