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0 km ve en fazla 5 yaşındaki araçlar için 48 ay taksit müjdesi! O bankadan otomobil alacaklara sınırlı başvuru açıldı

Ziraat Bankası, istediğiniz araç olsun 0 km veya ikinci el, 48 aya varan vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla avantajlı taşıt kredisi imkanı sunmaktadır.

0 km ve en fazla 5 yaşındaki araçlar için 48 ay taksit müjdesi! O bankadan otomobil alacaklara sınırlı başvuru açıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-06-2023 09:54

O bankadan otomobil alacaklara sınırlı başvuru açıldı! 0 km ve en fazla 5 yaşındaki araçlar için 48 ay taksit müjdesi- Son dönemde dolar kuru artışıyla birlikte birçok sıfır kilometre otomobilin fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Bu artış, ikinci el araç fiyatlarını da etkileyerek yeni araba almak isteyen vatandaşları nakit arayışına sürükledi. Bu durumda uygun faiz oranları ve uzun vadeli kredi imkanı sunan bankaların kampanyaları büyük ilgi görmeye başladı.

Kamu bankaları, vatandaşların ilgisini çekmeye devam eden uygun kredi seçenekleri sunmaktadır. Uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi veren kamu bankaları, otomobil almak isteyenler arasında en çok tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Ziraat Bankası tarafından sunulan taşıt kredisi de birçok kişi tarafından incelenmeye başlandı.

Ziraat Bankası, istediğiniz araç olsun 0 km veya ikinci el, 48 aya varan vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla avantajlı taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Uzun vadeli seçenekler sayesinde vatandaşlar, uygun fiyatlarla araç sahibi olma fırsatını elde ederler. 

Bu kredi sayesinde artan otomobil fiyatları karşısında nakit ihtiyacı karşılanabilmektedir. Kredinin onaylanabilmesi için başvuru sahibinin daha önce almış olduğu kredileri düzenli ödemiş olması ve kredi notunun belirli bir seviyenin üstünde olması gerekmektedir. Başvurular başlamış olup, birçok kişi yeni bir araç sahibi olma hayaliyle sıraya girmiştir.

Başvurular, mobil bankacılık, internet bankacılığı veya Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kısa sürede yapılabilmektedir. Başvuru sonuçları da vatandaşlara kısa süre içinde iletilmektedir. Başvuru sonucunu öğrenmek için mobil bankacılık uygulamasını kullanabilirsiniz.

Taşıt Kredisi Kampanyası'nın Özellikleri Nelerdir?

  • Kredi, 0 km ve en fazla 5 yaşındaki araçlar için kullanılabilmektedir.
  • Vade seçenekleri 48 aya kadar sunulmaktadır.
  • Minibüs, kamyonet ve pick-up gibi hafif ticari araçların alımı, ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi şartıyla finanse edilebilir.
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