Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece: "Arabada bile..."

Eda Ece'nin halinden Demet Özdemir anladı!
“Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?” sorusuna yanıt veren Ece, “Benim İngilizcem çok iyidir ama Yıldız karakteri eğitimsiz ve İngilizcesi çok az. O yüzden bir sahnede İngilizce kelimeleri yanlış söylemem gerekiyordu. Hem eğlenceli hem de zor oldu benim için" dedi.
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Güzel oyuncu, müziğe karşı mesafeli olduğunu da açıkladı: “En az bilgim olan konu müziktir. Bu huyumu biraz yaşlı buluyorum. Arabada bile bir belgeseli bağlar dinlerim, her konuda bilgi almayı severim çünkü. Klasik müzik falan olunca kendimi daha dingin hissediyorum.”
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